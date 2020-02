Il film con Nicolas Cage nei panni di Nicolas Cage ha una data di uscita

Si intitolerà The Unbearable Weight of Massive Talent, il nuovo, bizzarro film di Nicolas Cage e ha finalmente una data di uscita. Nelle ultime ore infatti è arrivato un report che rivelerà che questo originalissimo titolo debutterà il prossimo anno, nel primo trimestre. La data fissata è per il 19 marzo, quindi potete iniziare a segnarvela sul calendario.

Rivelata la data di uscita del film di Nicolas Cage su Nicolas Cage

Come detto, si tratta di un progetto decisamente curioso anche per la recente filmografia dell’attore. Anzi, è anche questo un aspetto che verrà affrontato dal film. Saltellando sulla linea tra finzione e realtà infatti Cage si troverà a interpretare una versione di sé stesso che ha un grande bisogno di soldi, trovandosi in difficoltà per la mancanza di ruoli da interpretare.

E così, l’attore accetterà di partecipare a una festa di compleanno di un suo grande fan, dietro un compenso di un milione di dollari. Tuttavia, si rivelerà una scelta che metterà in pericolo i suoi cari per ragioni ancora ignote, costringendolo a riprendere i propri ruoli più celebri per salvare loro e sé stesso. Decisamente bizzarro, ma dopotutto il titolo (traducibile con Il peso insostenibile di avere un talento incredibile) dice già moltissimo.

Mentre aspettiamo il 19 marzo con l’uscita di The Unbearable Weight of Massive Talent, possiamo ritrovare Nicolas Cage in un altro film molto atteso. Si tratta di Color Out of Space, pellicola diretta da Richard Stanley, che adatta uno dei più noti e amati romanzi di H.P. Lovecraft. Questo titolo è arrivato nei cinema americani il 24 gennaio e presto potrebbe debuttare anche da noi.