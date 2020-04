Il film sui Sinistri Sei era davvero in sviluppo

Lo conferma Dane DeHaan, interprete di Harry Osborn in The Amazing Spider-Man 2

Per lungo tempo si è parlato di un possibile film sui Sinistri Sei, spin-off di The Amazing Spider-Man. L’idea che Sony stesse lavorando a un progetto di questo tipo è stata molto chiacchierata durante il periodo in cui Andrew Garfield interpretava l’eroe al cinema. Ora, uno degli attori coinvolti ha confermato che prima dell’accordo con i Marvel Studios la pellicola era effettivamente nei piani dell’azienda.

Il film dei Sinistri Sei era in arrivo, prima dell’accordo con il MCU

In una recente intervista Dane DeHaan, interprete di Harry Osborn/Goblin in The Amazing Spider-Man 2, è stato interrogato sul possibile futuro del suo personaggio. L’attore ha rivelato di non sapere esattamente cosa ci fosse in programma per lui, ma ha confermato che i rumor sui Sinistri Sei erano veri. Questa la sua risposta:

“Credo sia piuttosto ovvio che stessero preparando il terreno per una sorta di situazione alla Sinistri Sei e c’erano sicuramente discussioni in corso prima che avvenisse tutta quella roba con Disney e Marvel. Non posso però dirti esattamente cosa sarebbe stato. So solo che ci sarebbero sicuramente stati dei tratti da Sinistri Sei. E se non Harry Osbon, almeno Goblin sarebbe stato presente“.

I Sinistri Sei sono uno dei team di supercattivi più noti dell’universo Marvel, soprattutto tra quelli affrontati da Spider-Man. Si tratta di un’alleanza tra alcuni degli avversari più importanti di Peter Parker, che uniscono le forze per sconfiggerlo definitivamente.

Il finale di The Amazing Spider-Man 2 effettivamente suggerisce l’introduzione del team con citazioni a Doctor Octopus e ad altri nemici dell’eroe. I rumor all’epoca parlavano proprio di un piano di un film incentrato sui Sinistri Sei, come protagonisti.

Con il rilancio di Spider-Man e un nuovo interprete il progetto non si è più realizzato, ma non è detta l’ultima parola. Sony ha infatti in cantiere diversi film incentrati sugli avversari dell’eroe e non è da escludere che Venom, Morbius e gli altri si uniscano in futuro in una versione cinematografica alternativa del supergruppo.