In sviluppo un film che combina grandi rapine, hip-hop e… UNO

Il rapper Lil Yachty produrrà un film basato sul gioco di carte Uno per la Mattel Films. Il film Uno è descritto come “una commedia di rapina d’azione, ambientata nel mondo hip hop underground di Atlanta”, da The Hollywood Reporter. Marcy Kelly ha scritto la sceneggiatura con il vicepresidente esecutivo e produttore esecutivo della Mattel Films Robbie Brenner in qualità di produttore esecutivo. Kevin McKeon, il vicepresidente della produzione cinematografica della Mattel Inc., supervisionerà il film. “UNO è un gioco che trascende generazioni e culture”, ha detto Brenner. “[Noi] non vediamo l’ora di collaborare con Lil Yachty, così come con Coach K e Brian Sher, per trasformare il classico gioco UNO in un’avventura d’azione comica”.

Le parole di Lil Yachty

“Ho giocato ad UNO da bambino e lo faccio ancora oggi”, ha dichiarato Lil Yachty. Per poi aggiungere: “Quindi trasformarlo in un film basato sulla scena hip hop di Atlanta da cui sono uscito è davvero speciale”. Yachty ha anche recitato nel sequel comico di MTV del 2019 How High 2. I suoi altri ruoli includono la voce di Lanterna Verde nel film d’animazione del 2018 Teen Titans GO! Sviluppato nel 1971, Uno è un gioco con carte appositamente stampate in cui l’obiettivo è quello di essere il primo giocatore a raggiungere i 500 punti.

Oltre al film Uno, Mattel Television sta sviluppando un game show Uno in cui quattro squadre giocano a carte l’una contro l’altra. Oltre al film Uno, Mattel Films sta lavorando a un film live-action di Barney the Dinosaur prodotto da Daniel Kaluuya di Get Out. Gli altri progetti in sviluppo della Mattel Films includono un lungometraggio live-action basato sulla popolare serie PBS degli anni ’90 Wishbone. Nel frattempo, Margot Robbie reciterà e produrrà il film Barbie live-action di Mattel scritto da Greta Gerwig e Noah Baumbach. Robbie ha detto che il film di Barbie sovvertirà le aspettative del pubblico, aggiungendo “Qualunque cosa tu stia pensando, ti daremo qualcosa di completamente diverso – la cosa che non sapevi di volere”.