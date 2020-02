Questo week-end la finale nazionale di Risiko! a FICO Eataly World

Si terrà il 22 e il 23 febbraio presso FICO Eataly World Bologna la finale nazionale di Risiko!, gioco da tavolo che da anni appassiona strateghi di ogni età. Sarà una sfida appassionante, che vedrà i migliori giocatori del Paese scontrarsi per ottenere il titolo di Campione Nazionale. Attualmente a detenere questa carica è Massimiliano Tresoldi da Milano, ma chissà che non possa esserci un passaggio di testimone questo week-end!

A FICO Eataly World Bologna arriva la finale nazionale di Risiko!

Ogni anno centinaia e centinaia di giocatori si affrontano sul tavolo nei raduni e nei master organizzati dai club ufficiali. Queste strutture sono più di trenta e sono sparsi su tutto il territorio nazionale, oltre che sul web. Qui si svolgono le fasi iniziali del torneo di Risiko!, che questo week-end incoronerà il proprio campione nazionale.

Durante la due giorni si terranno tre turni eliminatori, per poi passare alle due semifinali. Infine giungerà il momento della finale nazionale di Risiko!, per assegnare il titolo. Saranno 32 gli appassionati del gioco da tavolo che si sfideranno nella Piazza del Futuro del ben noto parco dedicato al mondo del food. In palio non ci sarà solamente la gloria, ma anche un trofeo davvero speciale: si tratta di un piccolo carrarmato colorato, iconico simbolo di Risiko!, in versione gigante.

Vi ricordiamo l’appuntamento conclusivo del campionato nazionale di Risiko! per questo week-end 22-23 febbraio a FICO Eataly World a Bologna. E poi sotto con lo studio per preparare le strategie che potrebbero portarvi l’anno prossimo a essere voi i nuovi campioni nazionali del titolo Spin Master – Editrice Giochi.