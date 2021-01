Finding ‘Ohana: il trailer della nuova avventura Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer del film d’avventura per famiglie Finding ‘Ohana. Lo show è incentrato su due bambini di Brooklyn che si recano a Oahu per una vacanza e scoprono la loro eredità hawaiana che lì porterà ad un’avventura stile caccia al tesoro. Diretto da Jude Weng da una sceneggiatura della famosa scrittrice di fumetti Christina Strain, il film segue i fratelli Pili (Kea Peahu) e Ioane (Alex Aiono) che stanno visitando il nonno a Oahu per l’estate.

La sinossi di Finding ‘Ohana

Entrambi i protagonisti in Finding ‘Ohana lottano per adattarsi alla vita sull’isola quando, improvvisamente, scoprono che il loro nonno è sul punto di perdere la casa di famiglia. Pili scopre un vecchio diario che racconta loro l’ubicazione di un leggendario tesoro nascosto, così si mette in viaggio con Ioane per trovarlo e salvare la casa del nonno. Ad aiutarli lungo il cammino verso il bottino, altri ragazzi coraggiosi che dovranno superare con astuzia trappole elaborate e forse alcuni fantasmi arrabbiati. Il trailer è affascinante e divertente, aiutato in non piccola parte dal fatto che si svolge in un’isola paradisiaca che è incredibilmente attraente per chi ha passato gli ultimi 10 mesi a guardare le stesse quattro mura.

È chiara l’influenza dei Goonies, basti pensare ad una scena che ricrea l’iconico poster del film classico e che in realtà ha Ke Huy Quan nel cast. (Quan ha interpretato Data, il bambino ‘inventore’ dei Goonies.) Tuttavia, anche se è ovviamente ispirato a quel film, Finding ‘Ohana sembra usare la cultura e l’eredità uniche delle Hawaii per creare un’avventura di caccia al tesoro che ha davvero le sue identità. Finding ‘Ohana debutta su Netflix il 29 gennaio. Quindi, la pellicola diretta da Jude Weng è in pratica un lungo omaggio al film anni ’80 in salsa hawaiana I Goonies.