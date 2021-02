Finn Jones ha convinto Hailee Steinfeld a diventare Kate Bishop...

Sembra che il tempo dell’attore Finn Jones nel Marvel Cinematic Universe sia finito dopo che Netflix ha cancellato Iron Fist. Ciò non significa che non possa trasmettere le sue conoscenze alla prossima generazione di Vendicatori. Jones è co-protagonista con Hailee Steinfeld nella serie Apple TV + Dickinson, e la stessa Steinfeld sta attualmente girando la serie Disney+ Hawkeye insieme a Jeremy Renner, interpretando la nuova arrivata Kate Bishop. Dato che Jones ha interpretato Iron Fist per due stagioni nel gruppo di programmi Defenders, è un esperto quando si parla di ciò che serve per lavorare nel MCU.

Finn Jones ha spinto la collega ad accettare

Durante una chiacchierata con Digital Spy, a Finn Jones è stato chiesto quale consiglio avesse dato alla Steinfeld in merito al lavoro con i Marvel Studios. Jones si è aperto e le ha detto di cogliere l’opportunità. “Mentre stavamo lavorando allo show, lei stava attraversando il processo di casting”, ha detto. “Mi ha chiesto, Com’è stato lavorare con la Marvel?’ Ed altro”. Jones ha aggiunto: “Ero tipo, ‘Fallo, decisamente. Entra a far parte del mondo Marvel. È una cosa meravigliosa da dire di cui hai fatto parte. La Marvel si prende cura dei suoi attori così bene. È un universo così amato da così tante persone”. Così ha concluso: “Solo l’esperienza come attore per interpretare un supereroe è così meravigliosamente stimolante e gratificante. Ero tipo, “Hailee, fallo. Fallo e non te ne pentirai”. E ora lo sta facendo”.

C’erano molte voci che giravano sul coinvolgimento della Steinfeld con Occhio di Falco prima che fosse ufficialmente confermata come parte del cast. Quando le foto del set hanno iniziato a girare sul web, l’attrice ha finalmente potuto sbottonarsi sul suo ruolo di Kate Bishop, l’Occhio di falco del gruppo Young Avengers.