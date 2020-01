La star di Stranger Things Finn Wolfhard ha recentemente confermato che gli piacerebbe interpretare un giovane Ben Solo, alias Kylo Ren, in un progetto di Star Wars. I fan avrebbero dovuto dire addio al personaggio in Star Wars: The Rise of Skywalker, ma con la candidatura di Wolfhard potrebbe aprirsi un nuovo progetto. Un fan su twitter ha indicato Wolfhard come perfetto interprete di Solo. La risposta dell’attore non si è fatta attendere: “Mi piacerebbe farlo”. Per poi aggiungere: “Ma la serie è appena finita”.

Kathleen Kennedy apre uno spiraglio verso il futuro

Il presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha parlato alla premiere di The Rise of Skywalker. Le sue parole lasciano uno spiraglio aperto nel poter rivedere i protagonisti in futuro. Questo il suo pensiero: “Sono volati questi cinque anni facendo questi tre film. Ci siamo resi conto che stiamo completando la saga e non stiamo necessariamente finendo gli Skywalker”. La chiosa finale è indicativa: “Potrebbero sempre riapparire in un modo o nell’altro, ma per ora lo sta portando alla fine”. Il desiderio di Finn Wolfhard potrebbe quindi avverarsi.



Ricordiamo che Kylo Ren è un personaggio immaginario del franchise di Guerre stellari. Introdotto nel film del 2015 Star Wars: Il risveglio della Forza, è interpretato da Adam Driver. Kylo Ren è il nome scelto da Ben Solo, unico figlio dei personaggi della trilogia originale Han Solo (Ian) e Leia Organa (Leila). Sebbene addestrato da suo zio Luke Skywalker come Jedi, è stato sedotto dal lato oscuro della Forza a causa dell’influenza del Leader Supremo Snoke. Aspira ad essere potente come suo nonno, il signore dei Sith Darth Vader. Ren è inoltre il capo dei Cavalieri di Ren,[1] oltre che un comandante e successivamente il Leader Supremo del Primo Ordine. Un’organizzazione nata dalle ceneri dell’Impero Galattico. Appare anche ne Gli ultimi Jedi (2017) e L’ascesa di Skywalker (2019), nonché in media e merchandising correlati.