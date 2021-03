Fino All’Ultimo Indizio arriva in Italia in esclusiva digitale, l’uscita è prevista il 5 marzo. I primi dieci minuti del film con i premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, sono disponibili in anteprima sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros.

L’uscita in Italia del film Fino All’Ultimo Indizio è prevista in esclusiva digitale. I primi dieci minuti della pellicola sono disponibili sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Il cast stellare è composto dai premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, che per la sua interpretazione ha ricevuto la nomination ai Golden Globe come Miglior attore non protagonista. La regia è di John Lee Hancock. Fino All’Ultimo Indizio è disponibile per l’acquisto e il noleggio su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

Il film racconta la storia del Vice Sceriffo Joe (Washington) che viene mandato a Los Angeles per un incarico veloce: una semplice raccolta di prove. Contro ogni aspettativa però, lo sceriffo si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. L’indagine è guidata dal Sergente Jim Baxter (Malek) che, colpito dall’istinto di Joe Deke, richiede il suo aiuto in modo ufficioso. Mentre danno la caccia al killer però, l’indagine riporta a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, svelando segreti scomodi che potrebbero mettere a repentaglio il caso e non solo.

Il progetto ha avuto una produzione travagliata, lunga trent’anni. John Lee Hancock ha scritto la prima bozza del film nel 1993 con l’intento di far dirigere la pellicola a Steven Spielberg. Quest’ultimo però rifiutò poco dopo, ritenendo la storia troppo oscura. Successivamente vennero contattati Clint Eastwood, Warren Beatty e Danny DeVito. Alla fine Hancock stesso decise di diventare il regista e il progetto è venuto alla luce nel 2021.