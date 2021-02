Fino all’Ultimo Indizio, il film con Denzel Washington in uscita digitale a marzo

Il nuovo film con Washington, Jared Leto e Rami Malek arriva in esclusiva digitale in Italia

Fino all’Ultimo Indizio, il nuovo thriller con Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek arriva in uscita digitale il 5 marzo 2021. Scritto e diretto da John Lee Hancock, il film arriva in Italia in esclusiva per l’acquisto e il noleggio online.

Fino all’Ultimo Indizio, l’uscita online del film

Joe “Deke” Deacon (Washington) è stato mandato a Los Angeles per una raccolta di prove dalla contea di Kern, di cui è Vice Sceriffo. Si trova invece alla ricerca del serial killer che sta terrorizzando la città degli angeli. L’indagine la guida il sergente Jim Baxter (Malek), che chiede il suo aiuto non ufficiale, colpito dalle sue abilità deduttive e dal suo istinto. Ma presto di trovano a scoprire segreti sul passato del vicesceriffo che rischiano di scatenare un putiferio.

Nel film c’è un Jared Leto strepitoso (e nominato ai Golden Globe) nello scomodo ruolo del sospetto killer. E poi Natalie Morales, Terry Kinney, Terry Kinney, Joris Jarsky, Isabel Arraiza e Michael Hyatt.

Un thriller d’autore

John Lee Hancock ha dimostrato la sua abilità nel raccontare storie in The Blind Side, Saving Mr. Banks e The Founder. Qui però si trova a dover gestire un thriller sofisticato, scritto da lui. Ha quindi chiamato dei collaboratori eccellenti per mantenere la suspence alle stelle. Producono il film lo stesso Hancock con Mark Johnson, con Mike Drake e Kevin McCormick produttori esecutivi. La fotografia è affidata al premio Oscar John Schwartzman, la scenografia a Michael Corenblith e la colonna sonora al pluricandidato all’Oscar Thomas Newman.

L’uscita digitale del film coinvolge tutte le principali piattaforme digitali (se non siete pratici o volete capire le varie alternative, in questo articolo vi spieghiamo le 30 piattaforme streaming in Italia). La data del debutto è il 5 marzo 2021, potete trovare altri dettagli sul sito di Warner Bros Italia.