Fire Power: Kirkman annuncia il graphic novel prequel

A poco meno di un mese di distanza dall’annuncio della nuova serie a fumetti intitolata Fire Power, l’autore di The Walking Dead Robert Kirkman ha annunciato l’uscita di Fire Power Volume 1 Prelude, il graphic novel prequel.

Ecco la cover:

Fire Power: dopo Die! Die! Die! e The Walking Dead, il nuovo progetto a lungo termine di Kirkman

Kirkman, classe 1978, negli ultimi mesi ha dimostrato di non volersi adagiare sugli allori. Dopo la conclusione improvvisa di The Walking Dead, ha pubblicato – senza troppa pubblicità – Die!Die!Die!, un graphic novel creato assieme a Scott M. Gimple (The Walking Dead), Chris Burnham e Nathan Fairbairn, edito in Italia da SaldaPress.

In una recente conferenza stampa, l’autore ha infatti rivelato: “La storia di Owen Johnson [protagonista di Fire Power] è troppo epica! Per preparare i lettori al primo numero della serie regolare avevamo bisogno di questo graphic novel.”

Con i disegni di Matt Wilson e il lettering di Rus Wooton, Fire Power Volume 1 Prelude, prequel dell’omonima futura serie, debutterà il prossimo mercoledì 29 aprile 2020. I lettori lo potranno trovare nei comic book shop statunitensi a partire dal 5 maggio. Pubblicato da Image Comics – l’editore di The Walking Dead – il nuovo graphic novel avrà un prezzo di copertina di 9.99 dollari.

Ecco una breve anteprima di Fire Power Vol. 1 Prelude. In queste undici tavole, possiamo vedere il protagonista nel bel mezzo del suo cammino verso il misterioso tempio Shaolin.

Fire Power: la sinossi della futura serie a fumetti

Nella speranza di scoprire qualcosa sui suoi genitori naturali, Owen Johnson decide di avventurarsi in un viaggio in Asia. In montagna, si imbatterà in un misterioso tempio Shaolin. In questo luogo isolato, i monaci studiano l’antica pratica delle palle di fuoco; il fire power, appunto. Secondo i monaci, questo antico potere sarà necessario per salvare il mondo da un’enorme minaccia incombente.