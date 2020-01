Firefly: Fox è disponibile a riportare in TV lo show

Firefly potrebbe ritornare in tv attraverso una serie revival in futuro su Fox. La notizia è stata svelata dal produttore Tim Minear quando ha risposto ad alcune domande dei fan. L’occasione è arrivata quando sono stati pubblicati dei tweet che avevano fatto subito risaltare la possibilità di un progetto in fase di sviluppo.

Tim Minear parla di Firefly

Il produttore Tim Minear ha parlato della possibile produzione di un nuovo capitolo della storia: “Joss Whedon in un certo senso lo ha riportato in vita realizzando Serenity. Ma abbiamo parlato di diverse versioni e di come potrebbe funzionare. Si prendono due dei protagonisti e li si mette in un luogo diverso e in un certo senso si racconta una nuova storia con due vecchi personaggi e due nuovi?”.

Tim Minear ha inoltre spiegato che: “Non si può riavere tutti sul set, tranne se si realizza qualcosa come una serie limitata, come hanno fatto per X-Files. Allora in quel caso si potrebbero coinvolgere queste persone, considerando che Nathan è un po’ impegnato nelle riprese di The Rookie”. Anche se c’è la convinzione che: “Ma so, inoltre, perché ho mandato alcuni messaggi a Nathan nel corso del weekend, che quando ho pubblicato quelle foto di Firefly è diventato molto sentimentale. Tutte le persone che hanno lavorato a quello show lo ama molto e si parlano continuamente”. Minear ha quindi ribadito: “Mi piacerebbe vedere un’avventura limitata a otto-dieci episodi in quell’universo”.

Ricordiamo che Firefly è una serie televisiva western-fantascientifica, andata la prima volta in onda in USA e Canada nel 2002. La serie è stata chiusa dopo il quattordicesimo episodio. Firefly ripropone il tema della migrazione dalla Terra per sovrappopolazione e la colonizzazione di lontani mondi. La migrazione è avvenuta su un doppio binario, con un netto divario sociale tra poveri e ricchi; questi ultimi abitano le tecnologiche megalopoli spesso immaginate in un futuro prossimo.