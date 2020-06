Firefly è pronta a tornare con una serie a fumetti. A partire dal prossimo 18 giugno infatti sarà disponibile il primo volume pubblicato da saldaPress in Italia, ispirato alle avventure del noto show creato da Joss Whedon. Gli appassionati potranno quindi tornare a seguire le vicende del capitano Mal e dei suoi compagni di scorribande in giro per lo spazio.

Firefly, dal 18 giugno arriva il volume a fumetti

Si intitola ufficialmente Firefly Vol. 1 – La guerra dell’unificazione e sarà un vero e proprio sequel cartaceo dello show e del film Serenity a esso ispirato. Tutto riparte direttamente dal punto in cui la storia era rimasta. I lettori infatti ritroveranno Mal, Zoe, Inara, Hoban e tutti gli altri membri della squadra, inclusi ovviamente River e Simon, che devono affrontare problemi e agguati dopo la loro fuga dalle forze armate dell’Alleanza e dai temibili Reavers.

Il capitano non sta scappando però solo da loro, ma anche dal suo passato. Sa bene che prima o poi dovrà prendere il toro per le corna e subire le conseguenze delle sue azioni e quel momento si sta avvicinando a grandi passi. Gli Unificatori infatti stanno dando la caccia a tutti i criminali di guerra e Mal è uno di questi. I mercenari lo hanno nel mirino, così come la sua compagna di avventure Zoe.

Il conflitto si sta avvicinando e Greg Pack e Dan McDaid sono pronti a raccontarlo. Le sceneggiature del primo e i disegni del secondo riporteranno gli appassionati di Firefly in quelle indimenticabili atmosfere a metà tra fantascienza e western, piene di personaggi indimenticabili e avventure uniche ai confini dell’Universo.

Vi ricordiamo che il primo volume della serie a fumetti di Firefly arriverà in Italia il prossimo 18 giugno, distribuito da saldaPress. Per maggiori informazioni in merito, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della casa editrice.