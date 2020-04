Arriva un fumetto di Firefly sulla vita (e oltre) di Wash

Firefly è uno degli show cancellati più amati della storia. Incentrato su un gruppo di avventurieri spaziali, mescolava il western con la fantascienza, regalando esperienze uniche ai suoi fan. Il cast di protagonisti era eccezionale, con tanti personaggi che sono rimasti indelebilmente nel cuore degli appassionati. Fra questi, spicca Wash, pilota della nave al centro di Firefly, che ora sarà al centro di una storia tutta sua.

SPOILER ALERT: Se non avete visto la serie o il film Serenity e volete evitare spoiler, non procedete nella lettura!

Wash sarà protagonista del prossimo fumetto di Firefly

Nelle ultime ore è arrivata la notizia che Boom! Studios lancerà un nuovo fumetto che racconterà qualcosa di più di questo amato universo. Si tratta di un’ulteriore aggiunta alla crescente lista di pubblicazioni che, dalla cancellazione della serie TV in poi, hanno contribuito a proseguire il culto di Firefly e le avventure dei suoi eroi.

In questo caso appunto, il protagonista assoluto sarà Wash, ritratto in un momento molto particolare della sua vita: la fine. Nel corso del film Serenity infatti l’avventuriero muore in uno dei momenti più toccanti di tutto il franchise ed è proprio in quel periodo che è ambientato il nuovo fumetto. Tuttavia, la storia a quanto pare non si fermerà lì.

Stando alle informazioni rivelate, nel corso del volume Watch How I Soar, esploreremo il passato di Wash ma anche il suo futuro dopo la morte. Per il momento non ci sono dettagli precisi, se non un piccolo teaser ci ciò che ci aspetta. La casa editrice ha infatti rivelato che: “Wash cercherà di prendere contatti con qualcuno di sorprendente che non avrebbe mai pensato fosse possibile, a riprova del fatto che certi legami trascendono la forma mortale“.

Cosa significa tutto ciò? Lo scopriremo leggendo Watch How I Soar, fumetto di Firefly dedicato a Wash. Il volume, scritto da Ethan Young e disegnato da Jorge Corona, debutterà in america a novembre.