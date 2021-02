In arrivo il terzo volume del sequel a fumetti di Firefly

SaldaPress ha annunciato che il terzo volume del sequel a fumetti di Firefly, che prosegue le avventure cult di Joss Whedon, è in arrivo. Il fumetto sarà ufficialmente disponibile a partire dal 18 marzo 2021. Scopriamo tutti i dettagli.

Il terzo volume del sequel di Firefly è in arrivo

Firefly e Serenity sono due titoli di culto per tutti i fan di Joss Whedon e gli appassionati di fantascienza, di serie di tv e di cinema pop. Le avventure sci-fi western del gruppo guidato dal capitano Malcolm ‘Mal’ Reynolds, le loro scorribande da contrabbandieri e fuorilegge con un passato burrascoso alle spalle, hanno conquistato il cuore del pubblico in pochissimo tempo.

Tra la serie tv Firefly e il film Serenity sono rimaste in sospeso molte cosa da raccontare, soprattutto a proposito della Guerra dell’Unificazione. E la serie a fumetti prodotta negli USA da Boom! Studios e pubblicata in Italia da saldaPress sta colmando questa lacuna.

Il 18 marzo arriva ufficialmente il terzo volume, intitolato In Fuga dal Passato che prosegue l’epopea space-western creata da Joss Whedon, sceneggiata da Dan McDaid e disegnata da Marcello Costa.

In questo terzo capitolo il capitano Malcolm Reynolds e la sua ciurma, ancora alle prese con le conseguenze della Guerra dell’Unificazione, si ritroveranno messi alle strette. Per affrontare i loro nemici, gli Unificatori, dovranno allearsi con persone tutt’altro che raccomandabili. Inoltre, ora, la regola “il nemico del mio nemico è mio amico” non sarà poi così valida. E non sempre – anzi, quasi mai – si può sfuggire al proprio passato.

Il sequel a fumetti di Firefly riporterà tutti i fan dritti nelle atmosfere della serie originale, tra polverosi pianeti ai confini dell’Universo, scontri da fazioni rivali e missioni impossibili, condite con sana epicità western e ironia. Tutti marchi di fabbrica di Whedon. Il volume sarà disponibile in fumetteria e sullo shop di SaldaPress.

