Firefly: un fumetto introduce la madre di Mal Reynolds

Pochi giorni fa l’editore statunitense BOOM! Studios, in partnership con la 20th Century Fox, ha diffuso una piccola anteprima di ciò che ci aspetta nel futuro fumetto Firefly: The Outlaw Ma Reynolds #1, ennesimo tassello del franchise creato da Joss Whedon.

La nuova pubblicazione sarà una speciale storia one-shot scritta da Greg Pak, classe 1968, celebre fumettista conosciuto per il suo contributo alle testate dedicate a Hulk. All’interno del team creativo troveremo anche i due disegnatori Davide Gianfelice (Nightwing, K-11) e George Kambadais (The Black Ghost), la colorista Joana Lafuente (Jim Henson’s Labyrinth) e infine il letterer Jim Campbell (Abbott, Coda).

La cover art di Firefly: The Outlaw Ma Reynolds #1 sarà disegnata dal vincitore del Reuben Award Ethan Young. Eccola qui:

I due disegnatori Ming Doyle (The Kitchen) e Michael Walsh (Black Hammer/Justice League) si occuperanno invece di alcune variant.

Ecco una breve anteprima di quello che ci attende:

La descrizione ufficiale

Il capitano Malcom Reynolds—ladro, contrabbandiere, combattente della resistenza, e ora capitano di un gruppo di reietti—non è nato fuorilegge: lo è diventato col tempo e con impegno. Sua madre, la famigerata Maude Reynolds, è tra i criminali più ricercati dell’alleanza. Mal deve trovarla prima che sia troppo tardi. Firefly: The Outlaw Ma Reynolds #1 rappresenta il glorioso inizio di un nuovo anno per l’universo di Firefly tra i segreti del Capitano Mal e di sua madre, e… l’inizio di un nuovo conflitto.

La serie tv

Ideata dal creatore di Buffy l’ammazzavampiri e di Avengers Joss Whedon, Firefly è una serie televisiva statunitense composta da una sola stagione. In America ha debuttato nel 2002. In Italia è andata in onda soltanto quattro anni più tardi, in occasione dell’uscita del film Serenity. Il Capitano Malcolm Reynolds è stato impersonato da Nathan Fillion (Castle, Santa Clarita Diet). Rivedremo l’attore nel futuro cinecomic The Suicide Squad.

Il fumetto Firefly: The Outlaw Ma Reynolds #1 debutterà il 15 gennaio 2020 nei comic book shop statunitensi. La copia digitale del fumetto potrà essere acquistata tramite comiXology, iBooks, Google Play e Madefire.