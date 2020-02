First Ladies: Viola Davis sarà Michelle Obama nella serie TV

Showtime ha ordinato la prima stagione di First Ladies. Viola Davis de Le regole del delitto perfetto sarà Michelle Obama. L’attrice, già premiata con un Oscar, un Golden Globe e un Emmy Award, è pronta ad una nuova sfida. Recentemente, in occasione del suo compleanno, la Davis ha fatto gli auguri alla Obama definendola una “personificazione di vera forza“. Il portale Variety ha confermato il successo dell’episodio pilota, dal quale è arrivato poi l’ordine di una prima stagione.

First Ladies, di cui la Davis sarà anche produttrice esecutiva insieme a Julius Tennon, porta la firma di Aaron Cooley. Lo show narrerà le vicende private e politiche di Michelle Obama. Nella prima stagione conosceremo Eleanor Roosevelt, Betty Ford e, appunto, Michelle Obama.

Jana Winograde entusiasta di Viola Davis

La Presidente di Showtime, Jana Winograde, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole: “Nel corso della nostra storia, i coniugi dei presidenti hanno esercitato un’influenza notevole, non solo sui leader della nazione ma sul Paese stesso”. Per poi aggiungere: “First Ladies si inserisce perfettamente nel panorama di Showtime di fiction e politica, rivelando quanto le relazioni personali abbiano un impatto su eventi sia domestici che globali“. Arriva poi l’elogio alla protagonista: “Far interpretare Michelle Obama a Viola Davis è un sogno diventato realtà e non potremmo essere più fortunati ad avere il suo straordinario talento per il lancio di questa serie”.

La produzione dovrebbe iniziare a maggio. Questa la sinossi ufficiale dello show: “First Ladies sarà ambientata nell’Ala Est della Casa Bianca. Dove molte delle più importanti decisioni della storia sono state prese dietro le quinte, dalle carismatiche, complesse e dinamiche first lady americane”. Ricordiamo che Showtime è un network televisivo a pagamento statunitense di proprietà della CBS. Showtime oltre che negli Stati Uniti è presente anche nel resto del mondo con Showtime Australia, Showtime Arabia (Medio Oriente e Nordafrica), Showtime Scandinavia (Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia) e Showtime Extreme (Spagna). In Turchia è visibile sulla pay TV satellitare Digiturk.