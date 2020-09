Florence Pugh di Black Widow parla del suo potenziale futuro nel MCU

Il Marvel Cinematic Universe è destinato ad accogliere una serie di nuovi volti nei prossimi anni, poiché nuove proprietà vengono introdotte costantemente nel franchise. Uno di questi personaggi è Yelena Belova di Florence Pugh, che farà il suo debutto nell’attesissimo (e costantemente ritardato) Black Widow. Oltre ad essere una storia incentrata su Natasha Romanoff di Scarlett Johansson, molti vedono il film come un “passaggio del testimone” e credono che finirà con Yelena che diventerà la nuova Vedova Nera. Quindi Florence Pugh potrebbe ritrovarsi nel MCU dopo la sua apparizione in questo film?

Florence Pugh sul suo futuro nell’MCU

Mentre Florence Pugh deve ancora confermare se tornerà o meno nei panni di Yelena dopo Black Widow, l’astro nascente sembra sicuramente divertirsi come membro della famiglia Marvel. Queste le sue parole “Se ti viene chiesto di essere in un film Marvel, ed è stato così elettrizzante, divertente ed eccitante parteciparvi, allora ovviamente la tua testa dice: ‘Oh mio Dio. Se è così, allora che altro c’è?” L’attrice ha poi aggiunto: “Se ciò accade e sono abbastanza fortunata che le persone apprezzino il mio carattere, è una strada entusiasmante da percorrere. Sarei sciocca a non esserne eccitata. Penso che far parte del club Marvel sia un grande onore. Ma prima bisogna vedere se il pubblico amerà Yelena”.

Avere una star del calibro di Florence Pugh non può che essere una buona cosa per i Marvel Studios. L’attrice sta diventando un talento molto ricercato a Hollywood e di conseguenza sta ottenendo alcuni ruoli importanti. Sarebbe onestamente sorprendente se la Marvel non volesse lanciarla in altri progetti.