Florence Pugh sarà protagonista di Dolly, film di Apple TV+...

Dopo la guerra delle offerte competitive, gli Apple Studios hanno ottenuto Dolly, un nuovo film con la candidata all’Oscar Florence Pugh che reciterà con Vanessa Taylor e Drew Pearce Penning. Gli addetti ai lavori del progetto sottolineano che lo show non ha ancora avuto il via libera poiché la sceneggiatura deve ancora essere scritta e nessun regista è attualmente assegnato al progetto.

Il film è un dramma giudiziario di fantascienza

Gli addetti ai lavori aggiungono che il pacchetto ha catturato l’interesse di un totale di quattro offerenti che includevano più studi e un altro streamer oltre Apple TV+, emerso alla fine come vincitore. Il film è un dramma giudiziario di fantascienza in cui una “bambola da compagnia” robotica uccide il suo proprietario e poi sconvolge il mondo sostenendo di non essere colpevole e chiedendo un avvocato.

Il film, che si ispira all’omonimo racconto di Elizabeth Bear, contiene elementi sia del classico dramma giudiziario che della fantascienza. Apple Studios è collegata alla produzione a Pearce che produce anche attraverso Point of No Return Films. Pugh e Taylor saranno i produttori esecutivi. Ian Fisher è il produttore esecutivo di Point of No Return Films.

Florence Pugh è diventata in breve tempo una delle stelle nascenti di Hollywood grazie al suo ruolo da protagonista in Midsommar e a quello in Piccole Donne che le è valso una nomination all’Oscar. Successivamente ha recitato in Black Widow della Marvel, che uscirà nei cinema nel maggio 2021. Nello show sarà presentata – probabilmente – come la nuova Vedova Nera del MCU. Al momento sta girando anche “Don’t Worry Darling” della New Line, il prossimo film della regista Olivia Wilde, in cui recita al fianco di Harry Styles. La vedremo anche in The Maid alla Universal. Ora Florence Pugh sarà quindi anche protagonista in Dolly.