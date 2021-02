Food Chain Magnate localizzato in italiano

Food Chain Magnate è un must have per tutti gli appassionati di giochi gestionali, un vero cinghialone che finalmente arriva in italiano

Food Chain Magnate arriva in italiano. Fin qua nulla di eccezionale direte voi. Il punto è che questo gioco è uscito nel 2015 e finora la sua casa editrice, l’olandese Splotter, non ne aveva concesso i diritti per la localizzazione in italiano.

Che panino volete?

Volete il panino della vostra catena di fast food! E volete che sia pubblicizzato nei cartelloni sparsi per tutta la città! Volete che sia il vostro panino, e non quello dei concorrenti, al centro dell’attenzione!

Il focus di Food Chain Magnate è proprio la costruzione di una catena di fast food. L’obiettivo è creare la vostra catena di locali e farla crescere, e par farlo userete delle carte. Il gioco è ambientato negli anni 50 in America.

Dovrete sfidarvi su una mappa della città, assemblata diversamente ad ogni partita anche in base al numero dei giocatori. Le vostre armi saranno acquisti, marketing e vendite. Il gioco è per un gruppo da 2 a5 giocatori incalliti, e dura 2-4 ore. Insomma, fa parte della famiglia dei giochi lunghi, ma saprà soddisfarvi.

Food Chain Magnate in Italia grazie ad MS Edizioni

Nel comunicato stampa della MS Edizioni si racconta brevemente che sono passati ben 3 anni da quando hanno mandato la prima mail alla Splotter. Nel mezzo dozzine di mail, alcuni incontri e rifiuti. Ma alla fine Food Chain Magnate verrà localizzato in Italia.

L’uscita sarà a giugno 2021 con un’edizione speciale in un numero limitato di copie. Per chi volesse questa copia da collezione è possibile prenotarla fino al 8 marzo 2021 direttamente sul sito di MS, al costo di 84,90€ spedizione inclusa.

Novità di Food Chain Magnate in italiano

In questa copia da collezione troverete 1 organizer per le carte “dipendente” e 5 plance plastificate fronte e retro. Queste plance avranno un lato per tenere traccia degli obiettivi raggiunti (senza dover utilizzare le carte obiettivo e quindi risparmiando spazio sul tavolo), mentre sull’altro lato ci sono i tracciati per tener traccia del cibo, delle bevande e degli stipendi da pagare.

La copia italiana avrà inoltre una nuova scatola illustrata dall’artista spagnolo Nache Ramos. Il gioco verrà stampato da Panda Manufacturing, azienda leader per la qualità dei giochi prodotti.

La MS Edizioni ha inoltre lavorato sul regolamento (scaricabile il PDF), aggiungendo esempi e integrando la maggior parte delle FAQ disponibili.

Ho già Food Chain Magnate in inglese, lo vorrei in italiano…

Nessun problema! Potete spedire il regolamento della vostra copia inglese a MS Edizioni e acquistare la copia in italiano con uno sconto. Il costo in questo caso è di 67,90€.

Ad ogni modo sul sito di MS Edizioni troverete tutte le indicazioni.

Buon appetito!

Ed ora sedetevi nel vostro fast foo… ehm… dal vostro paninaro! Leggete il menu e fate crescere la vostra catena di locali in tutta la città! Buon divertimento a tutti!