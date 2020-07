Forever Purge rinviato: ecco la nuova data di uscita

Universal Pictures ha fissato una nuova data di uscita per Forever Purge, la quinta e ultima puntata della saga La Notte del Giudizio. La data prevista in origine era quella di Luglio del 2020. Ora, Universal ha ricollocato lo show al 9 luglio 2021. I dettagli della trama di Forever Purge sono al momento sconosciuti. Tuttavia, sappiamo che è stato scritto da James DeMonaco, il creatore del franchising, e sarà interpretato da Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin e Will Patton.

La notizia del rinvio dello show è arrivata insieme a quella di Candyman, Halloween Kills e Halloween Ends. Sebbene Universal non abbia fornito alcun motivo esplicito per i ritardi nella data di uscita, sembra abbastanza chiaro che ciò sia dovuto alla pandemia di COVID-19 in corso in tutto il mondo e ai rischi di riaperture del cinema che incoraggiano la diffusione del virus.

La storia del franchise

Il franchise “La notte del giudizio” è iniziato con un thriller del filone “home invasion” nel 2013 per poi proseguire con i sequel Anarchia – La notte del giudizio (2014) e La notte del giudizio – Election Year (2016). Fino ad arrivare al prequel La prima notte del giudizio (2018) e alla serie tv “The Purge” prodotta da Amazon e stoppata dopo due stagioni. La serie era costosa e non è riuscita ad attirare un pubblico sufficiente a giustificarne la produzione.

The Purge aveva registrato un ottimo successo con la prima stagione, ma il pubblico della seconda era calato del 50%. Nel finale della stagione 2 era apparso anche Ethan Hawke, protagonista del film che ha dato origine a tutto. I primi quattro film hanno incassato complessivamente 466milioni di dollari nel mondo, a fronte di un budget di produzione di appena 36milioni. La saga si concentra sulle 12 ore annuali durante le quali tutte le persone sono libere di commettere qualsiasi tipo di crimine.