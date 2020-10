Free Guy – Eroe per Gioco: rilasciato il trailer del film

Il trailer di Free Guy è stato ufficialmente rilasciato. Nel cast troviamo Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi. Free Guy – Eroe per Gioco è diretto da Shawn Levy da un soggetto di Matt Lieberman e una sceneggiatura di Lieberman e Zak Penn. Il film è prodotto da Ryan Reynolds, p.g.a., Shawn Levy, p.g.a., Sarah Schechter, Greg Berlanti e Adam Kolbrenner. Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, Dan Levine e Michael Riley McGrath sono i produttori esecutivi.

Protagonista un commesso in banca

Free Guy si concentra su un cassiere di banca di nome Guy, interpretato da Reynolds. Nel videogioco Free City, Guy è un NPC programmato come commesso in banca. Due hacker, Milly e Keys, aiutati da un publisher, installano su Guy la consapevolezza del fatto che il suo mondo è un videogioco e prende provvedimenti per diventare l’eroe. Quest’ultimo crea una corsa contro il tempo per salvare il gioco prima che gli sviluppatori possano spegnerlo.

Shawn Levy è al timone di Free Guy ed è entusiasta che la gente possa vedere il film. “Ad un livello molto letterale, Free Guy parla di Guy, che è un cassiere di banca. Lavora in una banca e la sua banca viene rapinata 17 volte al giorno, e alla fine si rende conto che qualcosa non va“, ha detto Levy al Reporter di Hollywood.” “Ryan e io abbiamo parlato del film come di una storia sulle origini di un supereroe senza mantello, calzamaglia e IP. Se vivessi in un videogioco e potessi padroneggiare il sistema, i tuoi poteri sarebbero illimitati”. “Sì, è Truman Show che incontra forse un po’di Ritorno al Futuro lì dentro, forse anche un po’ di Ready Player One”, ha condiviso Keery. “Ryan è il ragazzo più simpatico che abbia mai incontrato in tutta la mia vita”.