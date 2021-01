La commedia italiana FREE – Liberi, diretta da Fabrizio Maria Cortese, è ufficialmente disponibile on demand su CHILI. Prossimamente arriverà anche nella libreria di molte altre piattaforme per lo streaming.

FREE – Liberi è disponibile su CHILI

Nel cast troviamo Sandra Milo, Tullio Solenghi, Ivano Marescotti e Corinne Clery assieme a Enzo Salvi, Antonio Catania, Marco Marzocca e Sergio Friscia.

FREE – Liberi vuole portare una ventata di ottimismo e speranza attraverso la celebrazione della così detta terza età, un momento della vita pieno di aspirazioni e di sogni. Si tratta della storia di cinque anziani che scappano da una casa di riposo con un entusiasmo dilagante, che colora la storia come se fosse un po’ fumetto e un po’ favola.

La trama della pellicola disponibile su Chili

Cinque anziani ospiti della casa di riposo dell’Opera Don Guanella di Roma, annoiati dalla vita quotidiana e delusi per il distacco dei loro affetti più cari, decidono di fuggire verso la Puglia per realizzare il sogno della loro vita. I nostri protagonisti sono Rocco, suo fratello Luchino, Antonio, Erica e Mirna.

Innamorati dell’avventura che Mirna sta per intraprendere per ritrovare il pluriricercato Dragomir, suo vecchio amore creduto morto ma in realtà nascosto da decine d’anni nel Salento, i quattro si uniscono al viaggio.

Sono certi che la loro vita cambierà per il meglio una volta incontrato il potente criminale. Le storie personali si alterneranno in un susseguirsi di vicende tra passione e avventura, in un Salento che farà da cornice alle loro emozioni. Riusciranno i nostri amici a realizzare i loro sogni?

