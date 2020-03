Friends: rinviato lo speciale per il Coronavirus

La produzione dello speciale di Friends per il lancio di HBO Max è stata rinviata a data da destinarsi a causa del Coronavirus. In Europa e negli Stati Uniti le riprese di decine di serie tv e film sono state fermate per tutelare i lavoratori e per prevenire la diffusione del contagio. La notizia dello slittamento di Friends è stata riportata dal portale The Hollywood Reporter. La reunion del cast per il lancio di HBO Max sarebbe dovuta avvenire lunedì 23 e martedì 24 marzo nell’iconico set dello show al lotto 24 dei Warner Bros. I sei protagonisti della sit-com Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer erano attesi sul set insieme ai creatori della serie David Crane e Marta Kauffman, per girare uno speciale di Friends non sceneggiato.

La produzione è sospesa almeno fino a maggio

Sui contenuti dello speciale non si odono indiscrezioni, ed è comprensibile che la produzione voglia mantenere assoluto riserbo sulla trama. Sicuramente rivedremo Rachel e Ross, ma anche Monica e Chandler, e scopriremo che futuro c’è stato per Phoebe e Joey. Secondo il portale “la produzione è sospesa almeno fino a maggio“. Non c’è ancora una nuova data per le riprese dello speciale di Friends visto che l’evolversi del contagio non permette di fare previsioni a breve termine.

Lo speciale di Friends avrebbe dovuto accompagnare il debutto dell’intera serie su HBO Max. Il servizio streaming di WarnerMedia il cui lancio ufficiale era previsto a maggio. Negli Stati Uniti la serie ha lasciato il catalogo Netflix alla fine del 2019, in vista del trasferimento sulla nuova piattaforma. In Italia Friends resta ancora disponibile su Netflix con tutte le sue dieci stagioni. Lo show è stata una delle serie tv più popolari di sempre, ed è andata in onda per 10 stagioni su NBC.