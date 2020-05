Frosthaven: il gioco da tavolo con il nuovo record di finanziamento su Kickstarter

Frosthaven è il nuovo gioco da tavolo detentore del record di finanziamento su Kickstarter. Sul popolare sito di raccolta di finanziamenti sono passati molti progetti di giochi, ma mai nessuno è riuscito a raccogliere la cifra raccolta da Frosthaven. Il gioco nasce come seguito del famoso Gloomheaven, anch’esso passato attraverso un crowdfunding su Kickstarter riscuotendo un ottimo risultato.

Finanziamento record su Kickstarter per Frosthaven

La campagna Kickstarter di Frosthaven, conclusa il 1 maggio, ha visto il nuovo gioco ideato da Isaac Childres abbattere il record della maggior cifra finale raccolta.

Ha superato il detentore del precedente record, Kingdom Death Monster 1.5, di quasi un milione di dollari. Kingdom Death Monster 1.5 aveva infatti superato i 12 milioni di dollari raccolti, mentre Frosthaven ha raggiunto la cifra di 12.968.861 $. Al terzo posto attualmente c’è Exploding Kittens, che aveva raccolto 9 milioni di dollari.

Inoltre Frosthaven si è distinto riusciendo a raccogliere più di 4 milioni di dollari di finanziamento in meno di 24 ore. Insomma, fin dall’inizio della campagna ci si poteva aspettare che molti record sarebbero stati superati.

Descrizione del gioco

Frosthaven si svolge in un piccolo avamposto a nord della capitale di White Oak. Un avamposto che riesce a malapena a contrastare maltempo e altre forze, sia conosciute che sconosciute. Lì, un gruppo di mercenari aiuterà a portare in salvo questo insediamento dalla distruzione.

Frosthaven è un’avventura indipendente rispetto a Gloomhaven, di cui però condivide il designer. Avrà nuovi personaggi, nuove razze, nuovi nemici, nuovi oggetti e una campagna di più di 100 scenari. Inoltre Frosthaven, pur condividendo il meccanismo di combattimento di Gloomhaven, avrà molte altre cose da fare. Ci saranno molti misteri da risolvere, eventi stagionali e l’espansione del villaggio, guidata dai giocatori, in un sistema in cui ogni nuovo edificio offre nuovi modi per progredire.

Non esistono solo differenze tra i due giochi, ma anche una certa intercambiabilità. Si potranno usare i personaggi di Gloomhaven in Frosthaven e viceversa. Frosthaven ha una serie completamente nuova di oggetti, ma c’è un sistema per portare oggetti da Gloomhaven. Però, in quanto Frosthaven è in un luogo remoto, questi prodotti vengono importati e non sono già presenti.

Conclusione

Per adesso non è stato ancora possibile provare il gioco, visto che la campagna è appena terminata, quindi ci atteniamo alle informazioni che siamo riusciti a raccogliere. Va considerato però che Gloomhaven è un gioco molto ben riuscito e che Frosthaven ne ha condiviso il creatore, quindi lascia senza dubbio ben sperare. Inoltre è un gioco che ha realizzato un record nella raccolta fondi, che lo posiziona oltre tutti i giochi realizzati grazie al crowdfunding finora.