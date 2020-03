Frozen 2 sarà disponibile su Disney+ con tre mesi di anticipo!

L’account ufficiale del servizio streaming Disney+ ha annunciato che Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle sarà disponibile con 3 mesi di anticipo. La dichiarazione ufficiale ripresa da Entertainment Weekly non lascia dubbi. “Frozen 2 ha affascinato il pubblico di tutto il mondo attraverso forti tematiche come la perseveranza e l’importanza della famiglia, messaggi che sono incredibilmente rilevanti in questo periodo”. Arriva così la lieta notizia: “Siamo dunque lieti di poter condividere questa toccante storia con gli abbonati di Disney+ che potranno godersela nella propria casa e su ogni device”. Il film segue la nuova avventura di Elsa impegnata alla ricerca dell’origine dei propri poteri per salvare il regno di Arendelle in compagnia di Anna, Kristoff, Olaf e Sven.

Frozen 2 ha incassato 1,4 milioni di dollari

La pellicola vedrà il suo debutto sul catalogo americano di Disney+ questa domenica, 15 marzo. In Italia dovremo invece attendere il prossimo 24 marzo, quando il servizio sbarcherà nel nostro paese. A livello internazionale, Frozen 2 sarà disponibile su Disney+ in Canada, Paesi Bassi, Australia e Nuova Zelanda da martedì 17 marzo. Frozen 2 è il film d’animazione più redditizio di tutti i tempi grazie ai 1,4 miliardi di dollari di incassi al botteghino globale. Diretto da Jennifer Lee e Chris Buck e prodotto da Peter Del Vecho, il film animato vede anche le canzoni di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Nel cast vocale originale ci sono anche Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad. In quello italiano vediamo impegnati Serena Autieri, Serena Rossi, Paolo De Santis, Enrico Brignano.

Il primo film è liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen La regina delle nevi. Il 2 marzo 2014 si aggiudica due premi Oscar: miglior film d’animazione e miglior canzone (Let It Go in originale, All’alba sorgerò in italiano). Il film ha conseguito un grande successo anche nel settore Home cinema, diventando in brevissimo tempo uno dei titoli più venduti della storia. Questo soprattutto per quanto riguarda il formato Blu-Ray e il digital download.