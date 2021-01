Arrivano on demand serie TV e film di qualità, disponibili su molte piattaforme di video on demand

Sono tantissime le novità di Eagle Pictures in arrivo on demand a febbraio 2021. Da Fukushima a Il Talento del Calabrone, un mondo di show di livello è in arrivo in streaming, su moltissime piattaforme. Febbraio diventa un mese per film e serie TV di qualità.

Fukushima e non solo: le novità di Eagle Pictures per febbraio 2021

Tra le tante novità in arrivo in streaming per Eagle Pictures, spicca sicuramente Fukushima. Una nuova disamina dei disastri nucleari dopo il successo della serie TV dedicata a Chernobyl. Diretta da Setsurô Wakamatsu con Ken Watanabe, candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista per “L’ultimo samurai”.

La vicenda è ambienta in Giappone, l’11 marzo del 2011. Un terremoto scatena uno dei più violenti tsunami mai registrati. Nella centrale di Fukushima scoppiano alcuni reattori. Soltanto il coraggio di 50 dipendenti può fermare un disastro di portata mondiale.

Fukushima arriva il 4 febbraio su Apple TV, Chili, Google Play Film, iTunes, Prime Video, Rakuten TV e TimVision.

Il Talento del Calabrone arriva in streaming

Il nuovo film di Giacomo Cimini ha un cast italiano ottimo: Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy e Anna Foglietta. E una storia davvero interessante, un thriller scatenato da una chiamata al programma radiofonico “Beat Time!”. Uno sconosciuto vuole togliersi la vita, facendosi esplodere nel centro della città. In questo modo parte una caccia al tesoro terribile nel cuore di Milano.

Questo thriller arriva per l’acquisto digitale il 10 febbraio su Apple TV, Chili, Google Play Film, Infinity, iTunes, Prime Video, Rakuten TV e TimVision. Il 24 febbraio è disponibile per il noleggio.

Gli altri appuntamenti Eagle Pictures di febbraio 2021

Sono altri tre i prodotti della casa di produzione in arrivo in streaming, oltre a Fukushima e Il Talento del Calabrone:

Un Sogno Per Te di di Martin Schreier. Una storia d’amore a cavallo del Muro di Berlino, un racconto storico struggente e intelligente. Dal 10 febbraio disponibile per il noleggio digitale sulle piattaforme Apple TV, Chili, Google Play Film, Infinity, iTunes, Prime Video, Rakuten TV e TimVision.

di di Una storia d’amore a cavallo del Muro di Berlino, un racconto storico struggente e intelligente. Dal disponibile per il noleggio digitale sulle piattaforme Apple TV, Chili, Google Play Film, Infinity, iTunes, Prime Video, Rakuten TV e TimVision. Les Bureau Des Legends – Sotto Copertura , una serie francese in arrivo per gli abbonati di Amazon Prime Video. Una storia che parla del servizio segreto francese e delle identità di copertura elaborate, che però non possono fermare l’amore. Arriva il 1 febbraio su Prime Video .

, una serie francese in arrivo per gli abbonati di Amazon Prime Video. Una storia che parla del servizio segreto francese e delle identità di copertura elaborate, che però non possono fermare l’amore. Arriva il . Open Water 2 – Alla Deriva arriva sempre il 1 febbraio, sempre su Prime Video. Tratto da una storia vera, in cui degli amici rimangono bloccati su uno yatch di lusso al largo del Messico.

Eagle Pictures ha iniziato questo 2021 alla grande: se non le avete ancora viste, recuperate le migliori uscite di gennaio 2021.