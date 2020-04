Nuovi fumetti gratis da leggere offerti da saldaPress

We Are Family, siamo una famiglia. È questo il titolo dato da saldaPress al suo progetto per distribuire tanti fumetti gratis agli appassionati lettori. Un modo per comunicare che il mondo dei fan del fumetto è una community solida e unita, proprio come una famiglia, anche in questo momento di difficoltà. Grazie al contributo di saldaPress saranno disponibili quindi tanti nuovi titoli per tenerci compagnia in questi giorni di quarantena.

Fino al 30 aprile nuovi fumetti gratis grazie a saldaPress

Il progetto nasce in collaborazione con gli autori e con le case editrici Skybound, Image Comics e AfterShock. Si tratta di un’operazione che porterà a disposizione di tutti gli italiani una ricca selezione di titoli. Sarà possibile leggerli tutti online fino al 30 aprile, quando si spera la situazione sia migliorata. Per trovarli tutti basta andare sulla pagina Issuu della casa editrice italiana.

We Are Family è partito ufficialmente ieri, mercoledì 1 aprile con le prime tre proposte. Si parte dal primo leggendario volume di The Walking Dead, una delle saghe a fumetti più amate degli ultimi anni, diventata anche una celebre serie TV di grande successo. Dopodiché si passa a Volt – Che vita di mecha, creato da Stefano ‘TheSparker’ Conte. È già disponibile online tutta la prima stagione di questo fumetto all’indirizzo sopracitato.

Chiude l’elenco Rough Riders, serie pubblicata negli Stati Uniti da AfterShock e realizzata da Adam Glass e Patrick Olliffe. Il primo volume di questa avventura steampunk è ora disponibile per tutti gli appassionati.

Ma non finisce qui! Piano piano sulla pagina arriveranno tanti nuovi fumetti gratis tratti dall’ampio catalogo di saldaPress. A partire dal 4 aprile ogni martedì, giovedì e sabato un nuovo titolo si aggiungerà alla lista, così da offrirci tante ore di lettura.

Nei momenti difficili la famiglia del fumetto si unisce, anche a distanza. Pronti a scoprire le proposte di saldaPress?