Tanti fumetti per supportare l’Ospedale Sacco di Milano

Arriva una nuova iniziativa per aiutare gli italiani a superare la quarantena e al contempo supportare le strutture ospedaliere. Si tratta di Fumetti at home di Edizioni BD e Dentiblù, che offrirà alcuni suoi ebook per una campagna di donazioni all’Ospedale Luigi Sacco di Milano. Si è trattato di un impegno concreto da parte delle case editrici per dare una mano in questo momento difficile.

Edizioni BD e Dentiblù aiutano l’Ospedale Sacco di Milano con i fumetti

Negli ultimi giorni infatti la redazione ha lavorato per digitalizzare i diversi titoli presenti nel catalogo. In questo modo si sono resi disponibili numerosi nuovi ebook di fumetti di Edizioni BD e Dentiblù, che è possibile acquistare online. Ognuno di essi sarà in vendita al prezzo di 1 euro fino al prossimo 15 aprile e il ricavato andrà interamente alla sopracitata struttura medica.

Al momento l’elenco comprende i seguenti volumi:

Ruggine di Vicentini Orgnani, Mascolo

di Vicentini Orgnani, Mascolo Borgata Gordiani di Andrea Frittella

di Andrea Frittella Il sentiero delle ossa di Ettore Mazza

di Ettore Mazza Due Attese di Maurizio Lacavalla

di Maurizio Lacavalla Last Goodbye. Un tributo a Jeff Buckley di Beltramini, Ferraris

di Beltramini, Ferraris La Vedova bianca di Fran

di Fran Miles di Lucio Ruvidotti

di Lucio Ruvidotti Il re delle fate di Meucci, Triolo

di Meucci, Triolo Black gospel. Un vangelo western di Vinci Cardona

di Vinci Cardona Janis Joplin. Piece of my heart di Giulia Argnani

di Giulia Argnani Figli delle tenebre di Bertaina, Ragazzoni

di Bertaina, Ragazzoni Up all night di Giulia Argnani

A questi si aggiungeranno presto altri titoli come Eat! e Zannengers di Barbieri, Bonfanti, Bleeding Mariachi di Veronica Ciancarini e Le terre dei giganti invisibili di Giada Tonello.

L’editore Marco Schiavone ha così commentato l’annuncio:

“Vogliamo mettere a disposizione dei nostri lettori un buon numero di titoli da potere acquistare e leggere a casa in questo periodo, anche con un budget limitato. E ne approfittiamo per sostenere chi sta combattendo in prima linea l’emergenza, fornendo un piccolo contributo insieme ai nostri autori e ai nostri lettori. Nei prossimi giorni annunceremo anche alcune novità digitali per J-POP Manga“.

Siete pronti a scoprire tanti nuovi fumetti e aiutare l’Ospedale Sacco di Milano?