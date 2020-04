I fumetti di The Clone Wars ritarderanno l’uscita

Come è facile immaginare, l’emergenza COVID-19 sta causando rallentamenti in ogni settore dell’intrattenimento. Non solo il mondo del cinema e delle serie TV sta subendo ostacoli al proseguimento dell’attività, ma anche la nona arte. E così, tra i tanti fumetti che subiranno un rinvio si trova anche una attesa serie dedicata a The Clone Wars, come annunciato poche ore fa da IDW Publishing.

Anche i fumetti di The Clone Wars rimandati

Si tratta di una decisione presa dalla casa editrice per contrastare le difficoltà dovute all’emergenza. Gli eventi delle ultime settimane hanno portato a modifiche nel metodo di distribuzione degli albi e soprattutto rischiano di mettere in ginocchio le fumetterie. Per questo motivo IDW Publishing, come tanti altri editori, sta riducendo le proprie pubblicazioni, evitando dove possibile le release digitali. L’idea è non togliere introiti futuri alle fumetterie appunto, un canale fondamentale per la diffusione del mondo del fumetto. Questa è la dichiarazione rilasciata dalla casa editrice:

“Le date di debutto dei nostri albi a stampa stanno subendo l’impatto di questa crisi e abbiamo intenzione di pubblicare le edizioni digitali solo dei fumetti che effettivamente raggiungeranno gli scaffali dei negozi. Come sempre, le nostre date di release digitale combaceranno con quelle dell’edizione cartacea nel prossimo futuro“.

Questo significa che appunto, titoli attesi dagli appassionati di fumetti come l’antologia Star Wars Adventures: The Clone Wars – Battle Tales, subiranno dei ritardi nella release. Fino a quando? Ancora non è dato saperlo, dato che l’idea è rilasciarli solo quando potranno arrivare anche nei negozi. Bisognerà attendere l’evoluzione della crisi per saperne di più.