Una maratona di fumetto al festival di cinema triestino

Il fumetto incontra nuovamente il cinema in occasione di ShorTS International Film Festival 2020. Per la quarta volta consecutiva, l’evento triestino ospiterà una speciale maratona artistica dedicata alla nona arte. Un contest gratuito per artisti e disegnatori di ogni età per creare un cortometraggio a fumetti in sole 24 ore.

24 Hours ShorTS Comics Marathon, il cinema torna a incontrare il fumetto

Tutto partirà il 10 luglio, nel pieno della manifestazione triestina, per concludersi 24 più tardi. In questo tempo i partecipanti alla sfida dovranno riuscire a realizzare un corto a fumetti, formato da almeno 3 tavole inchiostrate e/o colorate, ciascuna con una vignetta quadrata. Il contenuto vincitore sarà distribuito prima sui canali social di ShorTS International Film Festival 2020 e poi in un volume.

Quest’anno la sfida si terrà in una versione ibrida, tra reale e digitale. 10 partecipanti infatti lavoreranno dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste, mentre un massimo di 20 potranno connettersi tramite videochiamata. A scegliere i progetti vincitori sarà un pool di esperti della nona arte, ma non solo.

A comporre la giuria dell’edizione 2020 di 24 Hours ShorTS Comics Marathon ci saranno Mario Alberti, sceneggiatore e disegnatore triestino già collaboratore di Sergio Bonelli Editore, DC Comics e Marvel, e Vittoria VicMac Macioci, che insieme a Lorenzo Palloni ha realizzato il recente Desolation club.

Insieme a loro anche il siciliano Giulio Macaione già autore di diverse opere, fra cui l’ultimo è Alice from dream to dream realizzato per BOOM! Studios e portato in Italia da BAO Publishing. Chiude l’elenco Giancarlo Soldi, regista che da sempre ha avuto uno stretto legame con il mondo del fumetto. Il suo primo lavoro è Nero, basato su un progetto di Tiziano Sclavi, e in tempi recenti ha pubblicato i documentari Diabolik sono io e Cercando Valentina. Il Mondo di Guido Crepax.

Per maggiori informazioni sulla maratona di fumetto e per iscriversi, vi rimandiamo al sito dedicato.