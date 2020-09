Il fumetto di Keanu Reeves approda su KickStarter

Il CEO di Boom Ross Richie afferma che Boom non ha bisogno di Kickstarter per finanziare BRZRKR

L’editore di fumetti Boom Studios ha lanciato una campagna su Kickstarter per la serie di fumetti BRZRKR, co-creata da Keanu Reeves, che uscirà a novembre. Il co-sceneggiatore Matt Kindt non è estraneo a Kickstarter, avendo condotto due campagne di successo da solo per MIND MGMT e per Cosmic Detective con Jeff Lemire e David Rubin.

Ross Richie parla di Kickstarter

In una lettera ai rivenditori, il CEO di Boom Ross Richie ha affermato che Boom non ha bisogno di Kickstarter per finanziare BRZRKR e che l’annuncio ufficiale si riferisce a una campagna di pre-ordine. La maggior parte delle campagne Kickstarter sono utilizzate per raccogliere fondi per i costi creativi o di produzione dei loro progetti. Più recentemente alcune campagne, come Snyder e Daniel’s, stanno sostituendo le vendite e le promozioni delle convention perse.

Boom non sembra seguire questa linea, anche se ci sono alcune edizioni di fascia alta che includono l’opportunità di ottenere una firma di Keanu Reeves come parte del pacchetto. La strategia della casa editrice sembra essere quella di conquistare i fan di Reeves che non sono lettori abituali di fumetti. La campagna offre solo ai nuovi fan la possibilità di preordinare tutte e 3 le eventuali collezioni con un clic tramite Kickstarter.

Questa la sinossi ufficiale del fumetto: “L’uomo noto solo come Berzerker è mezzo mortale e mezzo Dio, maledetto e costretto alla violenza… anche a costo della sua sanità mentale”. La sua strada cambia: “Ma dopo aver girato il mondo per secoli, Berzerker sembra aver finalmente trovato uno scopo: lavorare per il governo americano e combattere battaglie troppo violente e pericolose per chiunque altro”. Il tutto avrà un costo: “In cambio, Berzerker otterrà l’unica cosa che desidera: la verità sulla sua interminabile e sanguinaria esistenza… e come porvi fine”.