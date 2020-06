Sio si lancia in un nuovo fumettogame, pronto a debuttare nelle edicole e fumetterie di tutta Italia. Il prossimo 11 giugno infatti Panini Comics rilascerà Johnnyfer Jaypegg e il problema dei tre corgi, la nuovissima avventura interattiva creata da questo eclettico fumettista. Un racconto appassionante che porterà i lettori in una storia intricata, la cui conclusione potranno decidere nel corso della lettura.

Johnnyfer Jaypegg torna nel nuovo fumettogame di Sio

Ma che cos’è esattamente un fumettogame? Si tratta di un incrocio tra il mondo dei giochi di ruolo e la nona arte, che da vita a un’esperienza di lettura interattiva. Il lettore infatti sarà chiamato più volte a decidere come fare proseguire le avventure dei protagonisti del racconto, modificandone passo passo la trama. E poi, una volta arrivati a un finale, si può ricominciare da capo, per scoprire tutti gli altri modi in cui la storia si sarebbe potuta evolvere.

Nello specifico, in Johnnyfer Jaypegg e il problema dei tre corgi i lettori troveranno una numerazione doppia. Gli stessi numeri infatti indicheranno sia la pagina di sinistra che contiene la vignetta di narrazione, che quella di destra, con le istruzioni da seguire. In alcuni casi ci si potrà ritrovare davanti a una scelta narrativa e bisognerà decidere come procedere e proseguire nella lettura alla pagina indicata a seconda dell’opzione preferita.

Questo nuovo fumettogame di Sio offre sicuramente un’esperienza elaborata. Ci sono infatti oltre 40 finali disponibili, tutti differenti. Ma attenzione, spesso sarà possibile incappare anche in un game over, costringendo il lettore a tornare all’inizio e ripetere la propria avventura per trovare una conclusione migliore!

Voi cosa ne pensate? Qual è la vostra esperienza con questo tipo di esperienze? Siete incuriositi da questo nuovo prodotto di Panini Comics?

Vi ricordiamo che Johnnyfer Jaypegg e il problema dei tre corgi sarà disponibile in edicola, fumetteria e online a partire dal prossimo 11 giugno.