Funko: Mewtwo (e non solo) si aggiunge alla linea Pokémon

Una nuova linea di Funko comprenderà Mewtwo e altri Pokémon. I Funko saranno disponibili ad Aprile e possono essere pre-ordinati qui. La collezione Pokémon di Funko si arricchisce con quattro nuovi personaggi: Mewtwo, Vulpix, Mr. Mime e Pichu.

Mewtwo e altri

Vulpix e Pichu potrebbero vincere un premio di carineria, anche se sappiamo che il Funko più venduto per quanto riguarda i pre-ordini resta Baby Yoda (e niente può battere Baby Yoda in quanto a pucciosità. Mewtwo è una scelta obbligata, trattandosi del Pokémon più potente ai tempi della prima generazione (e antagonista del primo film). Mr. Mime invece ci ricorda il recente film Detective Pikachu,

Il franchise di Pokémon non ha smesso di conquistare grandi e piccini nei suoi circa 25 anni di vita. Di recente è stato annunciato un nuovo manga che fa ripartire le avventure di Ash (stavolta con un nuovo amico, Gou), oltre ad un lungometraggio che uscirà nelle sale quest’estate. Il successo di Detective Pikachu ha aperto una strada hollywoodiana che forse verrà percorsa ancora in futuro. Con buona pace di chi non apprezzava i Pokémon già dalla prima generazione, il fenomeno era destinato a restare e consolidarsi.

D’altra parte i Funko Pop! sono il sogno di un collezionista nerd che si avvera. L’azienda, che ha iniziato a produrre bobbleheads (pupazzi con grandi teste che traballano ad ogni minimo stimolo) nel 1998, ma presto si è specializzata nella realizzazione di Funko: rappresentazioni, che i giapponesi definirebbero kawaii, di qualunque personaggio sia apparso nei fumetti e sul grande schermo, e non solo. Da Dungeons & Dragons alla Signora in Giallo, la Funko si è anche dedicata alla beneficenza. Ad esempio ha creato il Funko di un pompiere che aiuta un koala ,devolvendo i guadagni ricavati da questa edizione limitata per aiutare l’Australia con i terribili incendi di qualche tempo fa.