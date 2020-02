Il Funko Pop di Baby Yoda è il più pre-venduto di sempre

Le prevendite del Funko Pop di Baby Yoda (o meglio, Il Bambino come vorrebbe il suo nome ufficiale) sono le più alte di sempre. Una notizia che non lascia certo nessuno stupito, considerato l’incredibile impatto che questo piccolo personaggio ha avuto sulla cultura pop negli ultimi mesi. Il co-protagonista di The Mandalorian è infatti entrato rapidamente nei cuori di tantissimi fan e il successo del suo merchandise ne è la riprova.

Funko Pop, Baby Yoda è il più pre-venduto di sempre

Merchandise che, peraltro, arriva con incredibile ritardo. Una mossa decisamente coraggiosa e ambiziosa quella di Disney. Con la release della prima stagione di The Mandalorian così vicina al periodo natalizio (l’ultimo episodio è andato online il 27 dicembre!) sarebbe stato logico preparare tonnellate di giocattoli e figure dedicate al personaggio, per fare piazza pulita della concorrenza.

Tuttavia Disney e Lucasfilm hanno optato per una strada diversa. Per impedire qualsiasi leak e preservare la sorpresa alla fine del primo episodio dello show (il primo in live-action per la saga di Star Wars), hanno deciso di tenere tutto segretissimo. Nulla è stato quindi comunicato ai vari licenziatari, se non dopo il lancio della serie sulla piattaforma di streaming Disney+, di cui è attualmente il successo principale.

D’altro canto, non possiamo dire che il merchandise non abbia funzionato in seconda battuta. Al di là dei risultati del Funko Pop che riportiamo ora, sono settimane che i prodotti dedicati a Baby Yoda raccolgono un pubblico eccezionale. Il Bambino è diventato di diritto uno dei personaggi più celebri del momento e tra prodotti ufficiali e bootleg, sono tantissimi a volerlo esporre su mensole, abbigliamento e molto altro ancora.

Voi cosa ne dite? Avete già fatto incetta di figure, magliette, cappelli e quant’altro del Bambino?