Funko POP Evangelion: in arrivo i personaggi dell’anime

Attraverso il suo account instagram ufficiale, Funko ha annunciato l’arrivo dei nuovi Funko POP dedicati ai personaggi dell’anime di Neon Genesis Evangelion.

La prima serie dei nuovi Funko POP introdurrà i personaggi di Eva 01 (in un formato maxi di 6 pollici), Shinji Ikari, Rei Ayanami e Asuka Soryu Langley. L’annuncio conferma l’intenzione dell’azienda di riportare in auge l’anime di Neon Genesis Evangelion realizzato dallo Studio Gainax, trasmessa per la prima volta nell’ottobre 1995. L’arrivo degli iconici pupazzetti di Evangelion era stato preannunciato in occasione del San Diego Comicon 2019 in cui è stato mostrato il primo Funko POP raffigurante Asuka in divisa scolastica.

Ancora non è stata ancora rivelata una data di uscita ufficiale per i nuovi modelli.

In merito a Funko: un fenomeno mondiale

Fondata nel 1998 da Mike Becker, a partire dal 2005 – anno in cui è stata acquistata dall’attuale amministratore delegato Brian Mariotti – Funko si è creata un mercato tutto suo attraverso la creazione di action figure ben riconoscibili dei personaggi presenti in centinaia di celebri franchise.

I Pop dedicati a Ultraman, John Wick 3: Parabellum, Terminator: Destino Oscuro, Black Mirror, La famiglia Addams e The Mandalorian sono soltanto gli ultimi a essere entrati nella vastissimo catalogo. Nel 2018, l’azienda ha fatturato “solo” 686.1 milioni di dollari.