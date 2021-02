Il Funko Pop di Monica Rambeau è già disponibile

Monica Rambeau (Teyonah Parris) è sicuramente uno dei personaggi di spicco della serie Marvel WandaVision su Disney+, è per questo che in tanti aspettavano il suo Funko Pop. Finalmente l’attesa è finita. Il Funko Pop di Monica Rambeau la ritrova nella sua tuta spaziale S.W.O.R.D con tanto di esilarante casco minuscolo. I preordini sono aperti con la spedizione prevista per marzo. È disponibile anche su Amazon con spedizione prevista per maggio. Monica Rambeau si unisce ai Funko Pops già rilasciati nella formazione WandaVision.

Di seguito il Funko Pop di Monica Rambeau:

Monica Rambeau parla del suo personaggio

“Beh, è ​​solo che questa è la mia prima volta nel MCU, quindi è stato davvero emozionante vedere quanto siano stati entusiasti i fan per questo personaggio, il che è un enorme soddisfazione” aveva detto in precedenza Teyonah Parris a Nicole Drum di ComicBook.com. Per poi aggiungere: “I nostri creativi, Matt Shakman, Jack Shaffer, la nostra scrittrice principale, e Mary Livanos, la nostra produttrice Marvel, sono molto felici tanto che hanno appena deciso di assicurarsi che si trattasse di un personaggio tridimensionale a tutti gli effetti”. Teyonah Parris ha inoltre sottolineato che: “è stato un vero piacere vedere la sua storia sbocciare nel corso dello spettacolo. E quindi vedere i fan entusiasti di ciò che abbiamo creato è stato molto emozionante per me, e non vedo l’ora che voi ragazzi vediate cos’altro noi hanno in serbo”. I primi sette episodi di WandaVision sono ora in streaming su Disney+.

Nel cast della serie ci sono Elizabeth Olsen e Paul Bettany che riprendono i ruoli di Scarlet Witch e Visione. Teyonah Parris interpreta Monica Rambeau, figlia di Maria Rambeau. Kathryn Hahn interpreta Agnes, una vicina di casa della coppia. Kat Dennings riprende il ruolo di Darcy Lewis che aveva interpretato in Thor e Thor 2. Randall Park riprenderà il ruolo dell’agente FBI Jimmy Woo.