Debuttano i Funko Pop di Scemo e più Scemo

La commedia del 1994 Scemo e più scemo – interpretata da Jim Carrey e Jeff Daniels nei panni degli adorabili idioti Lloyd Christmas e Harry Dunne – è un altro di quei classici che fa uscire i Funko Pop dal nulla e pensi “perché ci è voluto così tanto?”. Bene, la buona notizia è che sono finalmente arrivati. Di seguito è disponibile un’analisi completa dell’ondata di Funko Pop scemo e più scemo.

Esistono diverse varianti di Lloyd e Harry e due delle figure Pop hanno rare versioni di Chase che andranno a fortunati clienti a caso. Ci sono anche due Pop Ride nell’onda (Mutt Cutts van e Bicycle) che dovrebbero essere in cima alla tua lista dei desideri per la serie. La spedizione è prevista per gennaio.

Harry scemo e più scemo con Mutts Cutts Van Pop! Vinyl Vehicle. Scemo e più scemo Lloyd con Bicycle Pop! Veicolo in vinile. Scemo e più scemo Harry si taglia i capelli Pop! Statuetta in vinile. Scemo e più scemo Per Casuale Harry Pop! Statuetta in vinile. Harry scemo e più scemo Pop! Statuetta in vinile. Dumb and Dumber Casual Lloyd Pop! Statuetta in vinile. Scemo e più scemo Lloyd In Tux Pop! Statuetta in vinile. Scemo e più scemo Lloyd si taglia i capelli Pop! Statuetta in vinile. Dumb and Dumber Lloyd In Tux Pocket Pop! Portachiavi. Scemo e più scemo Harry in Tux Pocket Pop! Portachiavi.

Scemo & più scemo (Dumb and Dumber) è un film del 1994, diretto da Peter Farrelly e interpretato da Jim Carrey e Jeff Daniels. In Italia è uscito al cinema venerdì 1º settembre 1995 distribuito dalla Warner Bros. Italia.Il film è uscito nelle sale statunitensi il 16 dicembre 1994 mentre in Italia per il 31 agosto 1995. Il film ebbe un ottimo successo commerciale alla sua uscita (più di 247 milioni di dollari globalmente), ma solo successivamente divenne un cult per molti amanti del genere. Vinse alcuni MTV Movie Award, tra cui quello curioso per il miglior bacio, a Lauren Holly e Jim Carrey. La Holly si sposerà poi con Carrey il 23 settembre 1996, ma la relazione durerà solo fino al 29 luglio 1997.