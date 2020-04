All’asta il Furby di Diamanti Grezzi

Ci sono tanti elementi bizzarri in Diamanti Grezzi, ultimo film di Adam Sandler che ha ottenuto un sorprendente riscontro critico. Fra questi, spicca sicuramente un gioiello molto particolare. Stiamo ovviamente parlando del Furby che il protagonista di Diamanti Grezzi mostra ai propri clienti orgoglioso. Un’immagine diventata tra le più note della pellicola e che ora un fortunato fan potrà ricreare da casa.

Il Furby di Diamanti Grezzi va all’asta per beneficenza

A24, lo studio che ha realizzato il film, ha infatti annunciato che questo memorabile oggetto di scena andrà all’asta in queste ore per un’iniziativa di beneficenza. Si potranno quindi fare offerte per potersi portare a casa questo piccolo ricordo del film e al contempo supportare alcune associazioni benefiche di New York City.

Prima di lanciarvi nell’offerta (o di tremare all’idea di quanto possa costare un gioiello di questo tipo) è giusto evidenziare che il bizzarro oggetto non è fatto davvero di pietre preziose. A24 ha infatti confermato che si tratta semplicemente di strass, posizionati per ricordare i diamanti. Quindi l’unico vero valore di questo Furby è quello della sua presenza in una scena memorabile di Diamanti Grezzi.

Non sarà inoltre l’unico oggetto di scena ad andare all’asta dal film. Tra le proposte ci sarà anche una maglia di Kevin Garnett e diversi altri, con le offerte che apriranno a partire dal 4 maggio e proseguiranno per sedici giorni. Oltre a Diamanti Grezzi ci saranno anche tanti altri prodotti acquistabili, dagli altri film della A24.

Dal vestito di Florence Pugh in Midsommar a una lampada di The Lighthouse, passando per oggetti provenienti dai set di Euphoria, Hereditary e molti altri ancora.

Insomma, potrebbe essere una buona occasione per arricchire la propria libreria con un memento unico tratto da uno dei nostri film preferiti. Il tutto consapevoli di fare del bene aiutando un’associazione in difficoltà. Per maggiori informazioni potete visitare il sito dedicato.