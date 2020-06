Galline in Fuga 2 approderà ufficialmente su Netflix. Parliamo dell’atteso sequel del film d’animazione in stop-motion prodotto da DreamWorks e Aardman Animation. L’annuncio è arrivato tramite l’account inglese della piattaforma streaming. Questo il contenuto: “Esattamente a 20 anni di distanza dall’uscita dell’originale, possiamo confermarvi che ci sarà un sequel di Galline in Fuga, e arriverà su Netflix!! Prodotto da @aardman, i lavori dovrebberi cominciare il prossimo anno”.

POULTRY NEWS: Exactly 20 years to the day since the original was released, we can confirm there will be a Chicken Run sequel coming to Netflix!! Produced by @aardman, production is expected to begin next year. Eggsellent. — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 23, 2020

Questa, invece, la sinossi del sequel: “Dopo essere scappato dalla fattoria di Tweedy, Ginger ha finalmente trovato il suo sogno: un’isola pacifica per tutte le galline, lontana dai pericoli del mondo umano. Quando lei e Rocky covano una piccola di nome Molly, Ginger sembra davvero felice. Ma in realtà l’intera popolazione di galline deve fare i conti con una nuova terribile minaccia. Ginger e la sua squadra dovranno rimboccarsi le maniche, anche se significa mettere la loro libertà a rischio”.

Peter Lord non nasconde il suo entusiasmo

A dirigere la pellicola sarà Sam Fell mentre alla sceneggiatura avremo Karey Kirkpatrick, Rachel Tunnard e John O’ Farrell. Steve Pegram, Peter Lord e Kirkpatrick saranno tra i produttori. “I fan di tutto il mondo hanno atteso pazientemente un’idea valida per il sequel di Galline in Fuga, quindi siamo estasiati di annunciare, proprio nel giorno del 20esimo anniversario, che abbiamo trovato la storia perfetta” ha dichiarato Peter Lord, co-fondatore di Aardman Animation. Inoltre ha aggiunto: “Netflix ci è sembrato il partner creativo ideale per questo progetto: celebrano i filmmaker, il che significa che potremo fare il film che davvero vogliamo realizzare, quello che ci sta a cuore, e condividerlo con il pubblico di ogni dove”.

Galline in fuga (Chicken Run) è un film d’animazione del 2000, ambientato in un allevamento di galline, diretto da Peter Lord e Nick Park, realizzato con la tecnica della stop-motion e prodotto dalla Dreamworks Animation in collaborazione con la Aardman Animation. Il film è uscito nelle sale il 23 giugno del 2000 e in Italia il 15 dicembre dello stesso anno.