Game of Thrones: il compositore tornerà per lo spin-off

Quando House of the Dragon sarà presentato in anteprima su HBO il prossimo anno, sarà privo dei volti familiari conosciuti in Game of Thrones, poiché la serie è ambientata poche centinaia di anni prima degli eventi dello show. Dietro la telecamera, però, alcune delle menti creative che hanno dato vita a Westeros saranno ancora presenti. La rete via cavo premium ha confermato infatti che il compositore Ramin Djawadi tornerà a comporre la colonna sonora per la serie. Djawadi è stato responsabile della musica di tutte le otto stagioni dell’originale Game of Thrones, incluso il tema di apertura che è stato riprodotto nei titoli di coda.

Raise your banners. @Djawadi_Ramin will compose the score for #HouseoftheDragon. — Game of Thrones (@GameOfThrones) February 2, 2021

Ramin Djawadi ha vinto il premio Primetime Emmy

Ramin Djawadi ha ricevuto il Primetime Emmy per “Outstanding Music Composition For A Series” due volte per il suo lavoro sulla serie HBO. Esattamente per la stagione 7 “The Dragon and the Wolf” e la stagione 8 “The Long Night”. Il suo lavoro sulla serie è tuttavia ampio, essendosi esteso dalla serie TV alla serie Game of Thrones di Telltale Games e alla produzione itinerante di “Game of Thrones Live Concert Experience” che ha viaggiato per il mondo dal 2017 al 2019.

House of the Dragon vedrà Paddy Considine nei panni di Viserys Targaryen, Matt Smith nei panni del principe Daemon Targaryen. Oltre a Emma D’Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen e Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower. La serie è stata precedentemente ordinata per 10 episodi nell’ottobre del 2019. George R.R. Martin, Vince Gerardis, Ryan Condal e Miguel Sapochnik sono produttori esecutivi, con Condal e Sapochnik in qualità di showrunner. Lo slancio in avanti su House of the Dragon arriva mentre i fan di Game of Thrones aspettano con impazienza il prossimo libro della serie. Martin ha promesso che cercherà di non ritardarlo ulteriormente. Queste le parole apparse sul suo blog: “Mi aspetto di essere coinvolto [nella produzione di House of the Dragon] in una certa misura … e, chissà, se le cose dovessero funzionare, potrei persino essere in grado di scrivere alcuni episodi, come ho fatto per le prime quattro stagioni di Game Of Thrones “,