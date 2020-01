Game of Thrones: primi dettagli sul casting dello spin-off

Game of Thrones di HBO è giunto a una conclusione nel 2019, ma il franchise proseguirà attraverso uno spin-off prequel, House of the Dragon. Knight Edge Media ha intanto rilasciato i primi dettagli sul casting, con tanto di caratteristiche dei protagonisti. Queste le indicazioni rilasciate:

Aegon Targaryen 20s, maschio caucasico. Sposò le sue due sorelle Visenya e Rhaenys. Silenzioso, pio. Duro con quelli che lo sfidano. Cavalca il drago Balerion.

Visenya Targaryen 20s, femmina caucasica. Sorella maggiore e moglie del re Aegon Taragryen. Una donna severa, seria e spietata. Cavalca il drago Vhagar.

Rhaenys Targaryen 20s, Femmina caucasica. Sorella più giovane del re Aegon Targaryen. Gentile, aggraziata, giocosa, curiosa, impulsiva. Con un aspetto birichino adatto alla sua personalità. Cavalca il drago Meraxes.

House of the Dragon: quando uscirà lo spin-off di Game of Thrones?

House of the Dragon si svolge 300 anni prima di Robert’s Rebellion e, come suggerisce il richiamo del casting, segue la storia di Targaryen, Aegon, Visenya e Rhaenys. Lo spettacolo racconterà la loro ascesa al potere. House of the Dragon è stata creata da George R.R. Martin e Ryan Condal, con un pilot di di Miguel Sapochnik. Andrà in onda su HBO con una stagione di 10 episodi e dovrebbe arrivare nel 2022.

Ricordiamo che Il Trono di Spade (Game of Thrones) è una serie televisiva statunitense di genere fantastico creata da David Benioff e D.B. Weiss. È trasmessa dal 17 aprile 2011 al 19 maggio 2019 sul canale via cavo HBO per otto stagioni e 73 episodi totali. È nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire) di George R. R. Martin. . Il Trono di Spade detiene nove record del mondo (tra i quali figurano programma televisivo più piratato e simulcast di un programma televisivo drammatico più ampio e ha vinto 59 Premi Emmy su 160 nomination totali. Diventando la serie televisiva di prima serata più riconosciuta dall’Academy of Television Arts & Sciences.