Game of Thrones non è diventata una serie animata per un pranzo saltato

Game of Thrones è diventato un appuntamento fisso nella cultura pop grazie all’adattamento televisivo della HBO dei romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco. Tuttavia, a un certo punto c’era la possibilità che la serie potesse seguire una strada diversa. L’autore George R.R. Martin è stato contattato sul suo sito web Not A Blog nel 2015 da un fan che gli ha chiesto se qualcuno gli avesse chiesto di adattare il romanzo Cronache del ghiaccio e del fuoco in animazione. “Sì. Spesso” la sua risposta. Martin ha poi continuato: “In effetti, uno degli accordi sui lungometraggi proposti che ho rifiutato prima di HBO provenivano da un importante animatore. La cosa strana è che avrei potuto accettare quell’offerta”.

George Martin svela il curioso aneddoto

George Martin ha poi svelato: “Ero indeciso, poi un dirigente che avrei dovuto incontrare non si è presentato ad un pranzo che avevamo programmato per discutere il progetto”. Davvero un episodio curioso, anche se Martin non fa il nome dell’animatore in questione: “Ho ricevuto delle scuse, più tardi, ma essere stato bidonato in quel modo mi ha spinto a dire ‘No’ alla loro proposta”. I fan hanno a lungo immaginato un approccio animato dei romanzi. Alcuni credono che i dettagli su cui Martin ha lavorato scrupolosamente avrebbero funzionato perfettamente con quel mezzo.

Martin ha incontrato diversi studi nel corso degli anni prima di firmare un accordo con la HBO. Ricordiamo che sta ultimando intanto The Winds of Winter, romanzo che rappresenterà dunque il prosieguo di Una danza con i draghi. Secondo George R.R. Martin, Winds of Winter è quasi pronto per essere pubblicato e porre così fine alla lunga attesa che da anni accompagna tutti gli appassionati della saga Game of Thrones.