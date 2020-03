Su Sky la maratona completa di Game of Thrones

Dopo otto stagioni, tutte trasmesse in Italia da Sky, si è conclusa lo scorso anno l’avventura di Game of Thrones, noto da noi come Il Trono di Spade. Uno show che ha regalato tantissime emozioni e che ha segnato in maniera indelebile la storia della televisione. Nonostante i suoi fan abbiano mal digerito in molti casi gli ultimi atti della serie, resta un prodotto memorabile e importante. Vale quindi la pena di (ri)scoprirlo, grazie alla nuova iniziativa lanciata da Sky.

Game of Thrones dal 26 marzo su on demand, streaming e sul canale dedicato

Il prossimo 26 marzo infatti la piattaforma ci riporta a Westeros, con il rilascio completo degli episodi. Sullo spazio dedicato all’on demand di Sky infatti saranno finalmente disponibili tutte le otto stagioni di Game of Thrones, così da poterle rivedere o conoscerle per la prima volta in assoluto. Inoltre, gli stessi contenuti saranno proposti anche sul servizio di streaming NOW TV, così da renderli accessibili anche a chi non è abbonato alla piattaforma televisiva.

Non finisce qui però! Per i più appassionati, che sono pronti a lanciarsi in una sfida vera, ci sarà una lunga maratona dedicata a questo show. Dal 26 marzo infatti apre le porte Sky Atlantic Il Trono di Spade, che occuperà per otto giornate il canale 111 della piattaforma TV.

Qui andranno a rotazione tutti gli episodi dello show dei record. Ogni giorno sarà dedicato a una stagione differente, portandoci a riscoprire le vicende di Westeros, facendoci compagnia fino al 2 aprile.

Ma che cos’è di preciso Game of Thrones? Per chi non lo conoscesse, si tratta di una serie TV creata da HBO e basata sulla saga fantasy delle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin. Intrighi, complotti e una minaccia misteriosa si sviluppano a Westeros, in uno degli show che ha cambiato la faccia della televisione recente.