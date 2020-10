Game of Thrones: trovato un protagonista per lo spin-off

Dopo essere stato co-protagonista in The Outsider e The Third Day della HBO, l’attore inglese Paddy Considine è stato scelto come protagonista della serie prequel di Game of Thrones House of the Dragon, secondo il portale Collider. Basato sul libro Fire & Blood di George R.R. Martin, lo spettacolo è ambientato 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones e si concentra sul clan Targaryen. Considine interpreterà Re Viserys Targaryen, che viene scelto dai signori di Westeros per succedere al Vecchio Re, Jaehaerys Targaryen, al Gran Consiglio di Harrenhal. Viserys è un uomo gentile e rispettabile che desidera solo onorare l’eredità di suo nonno.

Lo show dovrebbe essere formato da 10 episodi

Martin ha co-creato House of the Dragon con Ryan Condal, che ha scritto la sceneggiatura pilota che ha ottenuto un ordine diretto alla serie. Condal servirà anche come co-showrunner insieme al veterano di Game of Thrones Miguel Sapochnik, che dirigerà il pilot e altri episodi. Tutti e tre saranno produttori esecutivi insieme a Vince Gerardis e Sara Lee Hess. Quest’ultima si è unita a Condal come sceneggiatrice della nuova serie dopo aver lavorato a un altro prequel di GoT con Naomi Watts che non sta andando avanti.

La prima stagione di House of the Dragon dovrebbe essere formata da 10 episodi. Lo spettacolo affronterà, ad un certo punto, anche la Danza dei Draghi, che è la guerra civile dei Targaryen che ha fatto a pezzi Westeros ed è occasionalmente citata in Game of Thrones. Altri personaggi nel cast includono l’erede prescelto di re Viserys, la principessa Rhaenyra, così come il suo fratellastro, Aegon II; suo zio, il principe Daemon; e la sua matrigna, la regina Alicent Hightower. House of the Dragon dovrebbe andare in onda nel 2022.