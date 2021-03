Tiro un D20 ed ecco uscire Gary Gygax

Gary Gygax è famoso per essere stato uno degli ideatori di Dungeon & Dragons, ma ha fatto molto altro!

Gary Gygax è un nome molto famoso nell’ambito ludico internazionale. Tornando a casa troverete i bambini, date un manuale di Dungeon & Dragons ai vostri bambini e dite: “Questa è un opera di Gary Gygax”. Non soltanto sua, certo, ma quest’opera è uno dei motivi per cui questo autore viene ricordato.

Le passioni e l’intraprendenza di Gary Gygax

Gary Gygax è nato nel 1938 e fin da piccolo si è appassionato a quei mondi che oggi rientrano nella categoria Nerd. All’età di 30 anni, nel 1968, ha fondato una convention dedicata al wargame. Un evento che si è poi evoluto ed ampliato, senza però cambiare il nome: Gen Com.

Oggi la Gen Com è una delle più grandi ed importanti fiere del Nord America dedicata a wargame, giochi di ruolo, videogiochi e giochi di carte. La sua fama resta intatta nonostante l’annullamento dell’edizione del 2020.

Nel 1973 Gygax stava già lavorando su un nuovo modo di giocare, che sarebbe poi diventato D&D. Non trovando una casa editrice che lo pubblicasse, fondò con Don Kayle la Tactical Studies Rules, nota con l’acronimo TSR. La prima edizione di Dungeon & Dragons arriva al pubblico proprio grazie a questa casa editrice, che dal 1997 è parte della Wizards of the Coast.

1974: l’anno di Gary Gygax e di Dungeon & Dragons

Insieme a Dave Arneson il primo Manuale arriva al completamento, e grazie alla TSR viene messo alle stampe. Il 1974 è l’anno di nascita di Dungeon & Dragons.

In quell’anno la TSR fece una prima stampa di 1.000 copie di Dungeon & Dragons. A gennaio del 1975 venne fatta una seconda stampa, sempre di 1.000 copie, che andarono esaurite in circa sei mesi.

Il successo fu tale che nel 1977 Gygax iniziò a lavorare a quella che poi sarebbe stata Advanced Dungeon & Dragons. Ma non si fermò solo qui: scrisse infatti diversi manuali e moduli di avventura. Superfluo sottolineare come quei manuali abbiano (o in alcuni casi stiano) rendendo felici molti di noi.

Gli ultimi anni di Gygax

La parte finale della sua vita fu segnata da alcuni malanni, che ne limitarono i progetti. Anzitutto nel 2004 ebbe un ictus, che lo costrinse a quasi un anno di convalescenza. Anche una volta tornato a scrivere appunti ed idee alla tastiera, il tempo che riusciva a dedicare ai progetti futuri venne drasticamente ridotto.

La situazione non migliorò, fino al mattino del 4 marzo 2008 (esattamente tredici anni fa) quando si spense nella sua casa di Lake Geneva all’età di 69 anni.

Tra i tanti riconoscimenti avuti, quell’anno è stata affissa una placca alla Gen Con, che recita: “Il primo DM, Ci insegnò a lanciare i dadi. Aprì le porte su nuovi mondi. Il suo lavorò plasmò la nostra industria. Ci diede la Gen Con, Per tutto ciò noi lo ringraziamo. In devota memoria di Gary Gygax e in celebrazione del suo spirito e delle sue imprese“.

Cosa dobbiamo a Gygax?

Gary Gygax è stato un autore che ha letteralmente forgiato una parte del mondo dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Potremmo tranquillamente parlare di “prima che ci fosse Gygax” e di “dopo le sue opere”. Con le sue idee, i suoi progetti ed il sio impegno nel realizzarli ha creato un pezzo di quel mondo di cui facciamo parte tutti.

E aggiungo che personalmente, devo moltissimo a questo grande autore. Se oggi leggete questo articolo, se ho conosciuto e mi sono appassionato ai giochi da tavolo, se ho incontrato tante persone grazie ai tornei di giochi di ruolo in giro per l’Italia… Tutto è iniziato quando una mia compagna di classe delle superiori, a ricreazione, iniziò a leggere un manuale di gioco di ruolo. Io, incuriosito dalle immagini, domandai cos’era. Posso dire che quest’uomo con la sua opera ha rivoluzionato la mia vita e credo che molti di voi possano dire la stessa cosa.

