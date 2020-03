George Miller ha trovato la sua giovane Furiosa?

Secondo indiscrezioni George Miller non starebbe puntando a un vero e proprio sequel di Mad Max: Fury Road ma a uno spin-off incentrato su Furiosa. Il nuovo progetto dovrebbe presentarsi come prequel, portandoci a scoprire come il personaggio è diventato quello che abbiamo poi visto in Mad Max: Fury Road. Come protagonista di Furiosa George Miller avrebbe puntato su Anya Taylor-Joy. La star di The New Mutants e Glass prenderebbe il posto che prima è stata Charlize Theron.

Le riprese del film non partiranno prima del 2021

George Miller, di recente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a IndieWire per rassicurare i fan sfiduciati nel vedere rimandati i progetti. “Ci sono due storie, che coinvolgono entrambe Mad Max, e anche una storia di Furiosa”, ha esordito. Poi ha chiarito che: “Stiamo ancora risolvendo alcune cose, dobbiamo capire come organizzare il tutto, ma sembra che si farà tutto”. Le riprese del film, comunque, non partiranno prima del 2021.

Imperatrice Furiosa è un personaggio fittizio, uno dei due protagonisti del film Mad Max: Fury Road, diretto da George Miller. Furiosa è capitano di guerra, al servizio di Immortan Joe. Si ribella contro di lui per mettere in salvo le Cinque Mogli, giovani donne destinate ad accoppiarsi con Joe. Durante il percorso, incontra Max Rockatansky e, nonostante un’iniziale ostilità reciproca, i due si alleano per portare le Cinque Mogli in un posto sicuro, il luogo verde. Il personaggio ha un braccio meccanico al posto del sinistro. Mad Max: Fury Road non spiega come abbia perso il suo braccio. Il personaggio di Furiosa ha ricevuto l’acclamo universale da parte della critica. È stata elogiata per essere una forte eroina dei film d’azione e per aver portato temi femministi nel franchise. Ricordiamo, infine, che il film ha ricevuto numerosi premi e candidature, venendo candidato a dieci Oscar.