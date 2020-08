Ora potete imprigionare George R.R. Martin!

I fan sono sempre in attesa di The Winds of Winter, libro che doveva arrivare questo mese

Per i fan di Game of Thrones, forse l’unica cosa frustrante insieme alla fine della serie TV, è il fatto che l’autore George R.R.Martin debba ancora pubblicare il sesto libro della serie, The Winds of Winter. Martin ha per anni annunciato il completamento del libro ma non ne è venuto ancora fuori nulla. Scrivere un libro è difficile, non si può negarlo, soprattutto quando comporta grandi aspettative come Winds of Winter. Ma il problema con questo libro è che Martin ha spesso detto ai fan che lo finirà. Lo scorso maggio, Martin ha scritto sul suo blog che avrebbe avuto tra le mani The Winds of Winter quando la Convention mondiale della fantascienza del 2020 in Nuova Zelanda sarebbe iniziata. La convention è iniziata il 29 luglio 2020 ma del libro non c’è traccia.

La promessa non mantenuta da George R.R. Martin

La parte più comica di questa situazione è che George R.R.Martin ha letteralmente dato ai fan il permesso di imprigionarlo se il libro non fosse finito come promesso. “Se non avrò I venti dell’inverno in mano quando arrivo in Nuova Zelanda per Worldcon, hai qui il mio permesso scritto formale di imprigionarmi in una piccola capanna sull’Isola Bianca, che domina quel lago di acido solforico”. Forse Martin sorprenderà tutti e rivelerà una versione completa di The Winds of Winter durante la convention di questa settimana. Dato che nessuno ha ancora sentito parlare del libro, sembra improbabile.

La data di uscita effettiva di The Winds of Winter rimane un mistero e probabilmente rimarrà tale fino a quando Martin non avrà completato i suoi lavori. Data l’immensa popolarità del franchise e la delusione collettiva per quanto riguarda la fine dello spettacolo, The Winds of Winter si preannuncia come uno dei libri più attesi.