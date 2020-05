Rombano i motori per Ghost Rider al cinema?

Ghost Rider sta ritrovando la strada per il grande schermo? Sembra una possibilità concreta, almeno a giudicare dai nuovi rumor relativi ai futuri progetti dei Marvel Studios arrivati nelle ultime ore. Sarebbe un annuncio che farebbe la felicità di moltissimi fan del MCU, dato che il personaggio ha una nutrita nicchia di appassionati, che non vedono l’ora di vederlo tornare in azione.

Ghost Rider sta per entrare nel Marvel Cinematic Universe?

Attualmente si tratta solamente di una voce ovviamente, diffusa da un noto insider, spesso ben informato sul futuro del franchise supereroistico. I dettagli sarebbero ancora pochi, al di là del fatto che si tratterebbe di una produzione direttamente in mano ai Marvel Studios e al suo Presidente Kevin Feige. Addirittura non si sa esattamente se si tratterà di un progetto destinato al grande schermo o se si trasformerà in una serie TV Disney+. Non è chiaro se l’insider non sia riuscito a scoprirlo o se, semplicemente, non ci sono ancora effettivamente state decisioni in merito,

Il dettaglio più interessante presente in questo rumor però riguarda l’identità del Ghost Rider in questione. Il personaggio che potremmo vedere in questo nuovo progetto non sarà infatti Robbie Reyes, già visto in Agents Of S.H.I.E.L.D., interpretato da Gabriel Luna. Quest’ultimo avrebbe dovuto riprendere il ruolo in uno show dedicato destinato a Hulu, annunciato diverso tempo fa.

Tuttavia i Marvel Studios nella propria opera di riorganizzazione del lato televisivo del franchise hanno annullato il progetto. Questo evento ha dato il via alle prime ipotesi che Kevin Feige e soci stessero lavorando a qualcosa di differente per il personaggio e i rumor di oggi non fanno altro che rafforzare questa idea.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere un ipotetico film su Ghost Rider o preferireste si trattasse di una serie TV? E chi vorreste a interpretare il ruolo?