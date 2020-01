Ghost Rider, Gabriel Luna parla del suo futuro nel ruolo

Nel 2016, durante la serie Agents of S.H.I.E.L.D. abbiamo potuto assistere al debutto in live-action di una nuova versione di Ghost Rider, interpretata da Gabriel Luna. Il personaggio, molto diverso da quello incarnato da Nicolas Cage sul grande schermo a partire dalla scelta del veicolo, è riuscito a lasciare un buon segno nel cuore dei fan. E c’erano grandi progetti per lui in cantiere…

Ghost Rider, Gabriel Luna commenta la sua storia con il personaggio

Qualche mese fa infatti era arrivata notizia di una nuova serie interamente dedicata a Ghost Rider. Previsto per Hulu e strettamente legata al progetto Helstrom, lo show avrebbe visto il ritorno di Gabriel Luna come protagonista. Tutto si sarebbe quindi incentrato nuovamente su Robbie Reyes, come visto in precedenza. Tuttavia il progetto è successivamente saltato, nel corso della grande riorganizzazione del lato televisivo Marvel.

Recentemente proprio Gabriel Luna ha parlato del suo rapporto con Ghost Rider, spiegando come sia felice dell’opportunità che ha avuto:

“Mi stavo preparando per Ghost Rider da un po’ di tempo, qualche anno, semplicemente in sospeso, aspettavo. Quindi credo che non ci siano molte speranze a cui aggrapparsi. Credo che sia ormai conclusa la questione, so che forse c’è ancora qualche pagina da scrivere… Il libro non è ancora chiuso del tutto. Ma per quanto mi riguarda, penso sia meglio lasciarlo lì dov’è.

Ci abbiamo messo il nostro cuore e sono felice, perché credo ci siano tante persone… Sono felice che un’intera generazione di giovani conoscano il Ghost Rider di Robbie Reyes. E credo che questo non cambierà, che si faccia un altro show o meno. Penso che questo sia una cosa che mi renderà sempre orgoglioso. Quindi lasciamolo lì dv’è. Sono curioso di vedere cosa mi attende il futuro, e su cosa lavoreremo ora e vedere cosa succederà“.

E voi? Siete dispiaciuti di non vedere di novo il Ghost Rider di Gabriel Luna?