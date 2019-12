Eddie Murphy ha rifiutato il ruolo in Ghostbusters

Quello di cui non sono tutti a conoscenza è il fatto che negli anni ottanta Eddie Murphy avrebbe dovuto essere uno degli acchiappafantasmi in Ghostbusters. L’argomento è stato ripreso di recente dal comico in occasione del suo intervento da Jimmy Fallon e al Saturday Night Live.

In origine, Eddie Murphy avrebbe dovuto recitare nel film cult, ma non c’è un motivo apparente se le cose alla fine sono andate diversamente. E a dirla tutta, ha rivelato l’attore, Ghostbusters non è tra i suoi rimpianti.

“Io ho recitato in Beverly Hills Cop” ha rivelato l’attore, una delle celebrità più conosciute del periodo. “Non è vero che mi rifiutai di fare Ghostbusters perché avevo altri progetti da portare avanti. Chi ha incastrato Roger Rabbit? è l’unico film di successo a cui ho scelto di non prendere parte. Lì, avrei dovuto impersonare Eddie Valiant [poi interpretato da Bob Hoskins]. Animazione e persone reali? mi sembrava un’idiozia. Ora, ogni volta che rivedo il film mi sento uno stupido.”

Stando a quanto raccontato da Dan Aykroyd, co-sceneggiatore di Ghostbusters assieme a Harold Ramis, le cose non sono andate proprio così: “Scrissi la parte per Eddie Murphy” ha affermato l’ex Blues Brother. “Gli acchiappafantasmi originali avremmo dovuto essere io, lui e John Belushi.” Il ruolo in Ghostbusters pensato per Eddie Murphy da Aykroyd e in seguito assegnato a Bill Murray, era quello di Peter Venkman. Secondo Aykroyd, Murphy rifiutò perché aveva altri impegni. A trentacinque anni dall’uscita del film, sembra proprio che le cose non siano andate male per nessuno. Nè per i tre attori – Murphy, Aykroyd, Murray – né per noi.

Il nuovo Ghostbusters

Ricordiamo che il 10 luglio 2020 debutterà nelle sale cinematografiche l’attesissimo film Ghostbusters: Afterlife, diretto da Jason Reitman. Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, Annie Potts e Sigourney Weaver ritorneranno negli storici ruoli accanto a Paul Rudd (Ant-Man, Living with Yourself), Carrie Coon (Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, The Leftovers – Svaniti nel nulla), Finn Wolfhard, (Stranger Things), Mckenna Grace (Designated Survivor, Crash & Bernstein) e a tanti altri ancora. Qui trovate il trailer.